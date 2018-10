Bürgerentscheid in Hammelburg: Bürger für günstigeres Bürgerhaus

Bei dem Bürgerentscheid ging es um die Frage, wie das geplante Bürgerhaus am Marktplatz neben dem historischen Rathaus aussehen soll. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens forderten eine kostengünstigere Variante, als es die Pläne der Stadt vorsehen. Die Gegner kritisieren die Pläne als zu teuer und überdimensioniert.

Der Hammelburger Stadtrat hatte dem Bürgerbegehren ein Ratsbegehren gegenübergestellt und wollte erreichen, dass die bereits beschlossenen Pläne zeitnah umgesetzt werden. Eine abgespeckte Variante, so das Argument der Räte, würde im Verhältnis zur verlorenen Fläche wenig Geld sparen.

Die Stadt hatte das leerstehende Anwesen gekauft und einen Architektenwettbewerb zur Neugestaltung ausgeschrieben. Am 14. Mai entschied der Stadtrat in einer Grundsatzentscheidung, das neue Bürgerhaus zu bauen und beschloss den Bauantrag. Das Projekt ist mit 7,26 Millionen Euro veranschlagt. Knapp drei Millionen davon müsste die Stadt selbst aufbringen. Der Rest kommt aus Fördermitteln. Eine Bürgerinitiative hatte über 1.100 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt und will erreichen, dass die Stadtratsbeschlüsse vom Mai aufgehoben werden. Die Gegner kritisieren die Pläne als zu teuer und überdimensioniert und wenden ein, dass das geplante Haus nicht zum Marktplatzensemble passen würde.