Bürgerentscheid: Größter Solarpark im Frankenwald wird gebaut

Bei einem Bürgerentscheid in Issigau im Landkreis Hof stimmte am Sonntag eine Mehrheit von 305 zu 237 der Wahlberechtigten für den Bau einer großen Photovoltaik-Anlage. Geplant ist eine sogenannte "Agri-PV". Dabei werden die Solarmodule in etwa 2,80 Meter Höhe montiert. So soll die Fläche darunter weiter landwirtschaftlich genutzt werden können - zum Beispiel durch Schaf-, Bienen- oder Hühnerhaltung.

40 Millionen Euro Investition in Solarpark im Frankenwald

Ein landwirtschaftlicher Großbetrieb aus Issigau will zusammen mit einem bundesweit tätigen Ökoenergie-Versorger aus dem Landkreis Kulmbach rund 40 Millionen Euro ein den Solarpark investieren. Auch die 1.000-Einwohner-Gemeinde Issigau selbst will sich beteiligen und rechnet in innerhalb von zehn Jahren insgesamt mit 10 Millionen Euro Gesamteinnahmen.

Größe der Anlage vor Bürgerentscheid reduziert

Die Investoren hatten im Vorfeld des Bürgerentscheids auf Kritik von Gegnern reagiert und die geplante Anlage von 75 auf 58 Hektar reduziert. Die "Bürgerinitiative Photovoltaik für Issigau mit Augenmaß" hatte eine Größe von maximal 37 Hektar gefordert. Außerdem kritisierten die Gegner den geplanten Standort am markanten Aussichtspunkt "Frankenwald-Blick". Nach dem Bürgerentscheid rechnet Landwirt und Investor Constantin von Reitzenstein damit, dass mit dem Bau des größten Solarparks im Frankenwald im Sommer 2022 begonnen werden kann.