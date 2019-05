27.05.2019, 08:28 Uhr

Farchant: Bürger stimmen für Hotel-Neubau – mal wieder

Große Erleichterung bei den Befürwortern: Bei einem Bürgerentscheid haben sich die Menschen in Farchant (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) für den Bau eines Hotels an der Föhrenheide ausgesprochen. So wie bereits 2017 – jetzt aber deutlicher.