Bürgerentscheid Buttenwiesen: Große Mehrheit für Straßenausbau

Die Wahlbeteiligung lag bei 52,2 Prozent. Der Bürgerentscheid hat das nötige Quorum erreicht und ist damit gültig. Nur 26,6 Prozent hatten die Frage im Bürgerentscheid mit „Ja“ beantwortet. Darin hatte der Bund Naturschutz gefordert, das erste Teilstück einer geplanten Straße von Buttenwiesen nach Tapfheim durch das Donauried nicht – wie geplant – mit einer Fahrbahnbreite von sechs Metern, sondern nur in einer Breite von fünf Metern zu bauen. Das entspricht in etwa dem Ist-Zustand der Straße.

Wird das ökologisch wertvolle Donauried noch mehr zerschnitten?

Die Kritiker des Straßenausbaus fürchten auf einer breiteren Straße mehr Verkehr. Der Bund Naturschutz kritisiert den Flächenverbrauch und dass das ökologisch wertvolle Donauried durch eine breitere Trasse und mehr Verkehr zerschnitten werde. Die Gegner des Projekts glauben außerdem, dass mit dem ersten Teilstück in Buttenwiesen Fakten geschaffen werden für den weiteren Verlauf der Straße. Sie soll auf mehreren Kilometern Länge ebenfalls breiter als bisher ausgebaut werden.

Die Straße bekommt jetzt einen Radweg

Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner (CSU) sagte dem BR, er freue sich für die Gemeinde über das Ergebnis. Die Abstimmung bestätige die Planungen, die der Gemeinderat so bereits mehrheitlich beschlossen hatte. So bekomme die Straße nun außerdem einen separaten Radweg und es werde eine neue, sicherere Einmündung in die Kreisstraße bei Pfaffenhofen geschaffen. Die Natur werde sogar gestärkt, da durch einen etwas veränderten Verlauf der Trasse Biotope vernetzt werden könnten.

Aufwertung zur Kreisstraße hilft der Gemeinde

Die Gemeinde Buttenwiesen will die Straße auch deshalb breiter bauen, weil sie nur dann die Anforderungen an eine Kreisstraße erfüllt. So bekommt die Gemeinde sehr viel mehr Fördergelder vom Freistaat und auch für die Instandhaltung wäre künftig nicht mehr die Gemeinde, sondern der Landkreis zuständig.