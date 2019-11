Bürgerentscheid: Buchdorfer Bürgermeister bleibt hauptamtlich

71 Prozent der knapp 1.500 Wahlberechtigten gaben ihre Stimme beim Bürgerentscheid in Buchdorf ab. 622 von ihnen stimmten dafür, dass der Buchdorfer Bürgermeister weiterhin hauptamtlich tätig sein soll, 403 stimmten dagegen.

Vellinger darf bei Kommunalwahl 2020 nicht mehr antreten

Mit dem Ergebnis haben die Buchdorfer sich auch gleichzeitig gegen eine Kandidatur ihres amtierenden Bürgermeisters Georg Vellinger bei der Kommunalwahl 2020 entschieden. Vellinger wäre zu Beginn der nächsten Amtsperiode bereits 67 Jahre. Damit wäre er zu alt, um als Bürgermeister hauptamtlich tätig sein zu dürfen.

Buchdorfer initiierten Bürgerentscheid

Da Vellinger sein Amt gerne weiter ausgeführt hätte, wollte er das Bürgermeisteramt in Buchdorf wieder zu einem Ehrenamt machen. Mehrere Buchdorfer, darunter die Gemeinderätin Ursula Kneissl-Eder, initiierten daraufhin einen Bürgerentscheid. Kneissl-Eder sagte dem BR, sie sei sehr froh, dass jetzt Tür und Tor geöffnet seien für demokratische Wahlen.

Sie habe in ihrem Flyer und in persönlichen Gesprächen dazu aufgerufen, dass sich jetzt alle überlegen könnten, wer Buchdorf am besten weiterentwickeln könne. Die Befürchtung der Initiatoren des Bürgerentscheids war, dass sich nach der Umwandlung in ein Ehrenamt kein Gegenkandidat zu Vellinger gefunden hätte.

Vellinger hatte Ehrenamt zu Hauptamt gemacht

Vellinger hatte 1996 per Gemeinderatsbeschluss selbst durchgesetzt, dass das Amt des Buchdorfer Bürgermeisters hauptamtlich ausgeübt wird. Während seiner ersten Amtszeit von 1990 bis 1996 war Vellinger ehrenamtlich als Bürgermeister tätig. Wegen der Altersgrenze hätte er die Umwandlung gerne wieder rückgängig gemacht.