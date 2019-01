Bürgerentscheid Bad Königshofen: Bürgerinitiative gescheitert

Eine Bürgerinitiative wollte die Ansiedlung eines Drogerie- und Supermarkts verhindern, weil sie fürchtete, dass damit der Einzelhandel in der Innenstadt Umsatzverluste erleiden könnte. 4.700 Wahlberechtigte waren an der Teilnahme am Bürgerentscheid aufgerufen. 1.836 und damit 80,8 Prozent stimmten für die Ansiedlung der beiden Geschäfte. 436 und damit 19,2 Prozent dagegen. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,6 Prozent.

Drogerie- und Supermarkt können kommen

Die Stadt kann nun - wie auch schon vom Stadtrat beschlossen – den Bebauungsplan als Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel ändern. Der Bad Königshöfer Marktplatz liegt rund 300 Meter von dem entsprechenden Grundstück entfernt.