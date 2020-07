Bürgerengagement: Waldpaten in Gemünden gesucht

Meinolf Arndt, der Stadtföster von Gemünden am Main, sucht Waldpaten für den 1.823 Hektar großen Stadtwald. Ähnlich wie bei dem Bergwaldprojekt, bei dem Freiwillige für ein oder zwei Wochen irgendwo im Wald einen Einsatz haben, wünscht sich der Stadtförster ehrenamtliche Kräfte aus Gemünden, die je nach Bedarf ganzjährig zupacken. Wer mithelfen möchte, kann sich an die städtische Forstverwaltung Gemünden wenden.

Helfer können wertvolle Erfahrungen sammeln

Waldpaten könnten dem Förster zufolge bei der Pflanzung, Kulturpflege und im Bereich des Vertragsnaturschutzes helfen oder bei der Pflege und dem Erhalt von Erholungseinrichtungen. Sie könnten Neukulturen zur Sicherung des Anwuchses bewässern, Jungpflanzen vor Wildverbiss schützen oder Biotope anlegen und pflegen. "Es ist eine ganz wertvolle persönliche Erfahrung, selbst zu erleben, wie es ein junges Pflänzchen mit Hilfe schafft, über den Pflanzschock hinweg zu kommen und zu gedeihen", ist der Förster mit fast 40-jähriger Erfahrung überzeugt.

Wald muss für Klimawandel fit gemacht werden

Hintergrund des Aufrufs sind die Auswirkungen der Klimaveränderungen auf die heimischen Wälder. Der Wald leide seit Jahren unter der warmen Witterung wie auch unter zu geringen Niederschlägen während der Vegetationszeit. Unmittelbar sichtbar werde dies am Beispiel der enormen Schäden durch den Borkenkäfer an der Fichte. Das mache sich zunehmend in der Erlössituation des Forstbetriebs negativ bemerkbar. Es zeichne sich ab, dass alle Forstbetriebe in eine sehr schwierige, teilweise bis zu einer Existenz bedrohenden Lage kommen können. Sie könnten die sich abzeichnenden Herausforderungen ohne finanzielle wie personelle Hilfe kaum bewältigen und stießen an ihre Grenzen. Hier könnten nun Bürger, die Erholung im Wald suchen, ehrenamtlich aktiv werden.