Bürgerenergiepreise gehen nach Martinsreuth und Windheim

Der Bürgerenergiepreis Oberfranken wird an drei Vereine verliehen, die ihre Gebäude umweltfreundlich mit Wärme versorgen. Der Preis der Regierung von Oberfranken und des Netzbetreibers Bayernwerk geht an den TSV Windheim im Landkreis Kronach sowie an die Mitglieder des Martinsreuther Dorfvereins und des FC Martinsreuth im Landkreis Hof. Das Preisgeld beträgt insgesamt 10.000 Euro.

Sportvereine überzeugen mit Photovoltaik und Erdwärme

Die Sporthalle des TSV Windheim zeichnet sich durch gute Wärmedämmung aus. Klimaneutral beheizt wird sie über eine Pellet- und Hackschnitzelheizung. Für den Strom haben Mitglieder des Vereins eine eigene Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher installiert.

Das Vereinsheim in Martinsreuth, einem Stadtviertel von Konradsreuth ist, teilen sich der FC Martinsreuth und der Martinsreuther Dorfverein. Das Gebäude wird mit Erdwärme beheizt, außerdem wird warmes Dusch- und Brauchwasser über einen Pufferspeicher bezogen.