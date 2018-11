Bürgerbus Oberkotzau: Kostenlos zum Einkaufen oder zum Arzt

Heute ist der neue Bürgerbus in Oberkotzau im Landkreis Hof zum ersten Mal gefahren. Das Angebot richtet sich insbesondere an Senioren und Jugendliche, die selbst nicht mobil sind. Mitfahren kann jeder – und das kostenlos, sagt Katja Mende vom Markt Oberkotzau.

"Der Bürgerbus verbindet Wohngebiete, Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte. Das ist optimal für die älteren Menschen. Aber im Prinzip kann jeder mitfahren – auch jemand, der in der Mittagspause mal schnell zum Supermarkt muss." Katja Mende, Markt Oberkotzau

Zweimal die Woche

Der Bürgerbus fährt ab sofort jeden Dienstag und jeden Donnerstag am Vormittag jeweils drei Runden durch Oberkotzau und die Ortsteile Am Wendler und Fattigau. Innerhalb einer Stunde fährt er etwa 30 Haltestellen an. Die Fahrt in dem Bus ist kostenlos. Der Bürgerbus kostet 40.000 Euro und wird mit 10.000 Euro vom Landkreis Hof gefördert. Möglich ist das nur, weil der Markt Oberkotzau Gelder aus der Verkehrsüberwachung für den Bürgerbus zur Verfügung stellt. Gefahren wird der Bus von ehrenamtlichen Fahrern.