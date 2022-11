Bürgerbeteilungsprojekt "Burghausen findet NEUstadt" startet

Das Grobkonzept steht: In der Neustadt soll es bald möglich sein - durch eine große, langfristige Umgestaltung und trotz der durchfahrenden Autos - wieder zu flanieren. Außerdem soll auch die Tiefgarage unter dem Areal wieder mehr genutzt werden. Daneben muss die Neustadt zugunsten des Klimawandels funktionieren und dabei das Geschäftsleben mitnehmen. Und: für das in die Jahre gekommene Salzachzentrum soll nach den vielen hitzigen Diskussionen endlich eine Lösung gefunden werden. Was der hohe Anspruch im Einzelnen bedeuten soll, daran können die Burghauser jetzt mitarbeiten und Vorschläge machen.

Bürgermeister wünscht sich aktive Bürgerinnen und Bürger

Die Bürger sollen nun sagen, was ihnen wichtig ist, wünscht sich Bürgermeister Florian Schneider. Es gehe hier um Fragen wie diese: Wie ist es, wenn man da als Senior einkaufen gehen möchte? Wie ist es, wenn man mit Kindern einkaufen geht? Wie schafft man es als Autofahrer, dass es gut ist und genauso als Fahrradfahrer? Burghausen wolle niemanden ausschließen, so Schneider.

Über 220 Burghauserinnen und Burghausener kommen zum Projektstart

Das Konzept wird angenommen: Beim Projektstart wollten so viele Burghauserinnen und Burghauser dabei sein, dass kurzfristig noch weitere Stühle in den Bürgersaal gebracht werden mussten. Über 220 Menschen waren am Dienstagabend dabei, um "ihr" Neustadt-Zentrum mitzugestalten. Am Anfang des Abends präsentierte die Firma Bauchplan zuerst die bislang erarbeiteten Pläne, die während der letzten eineinhalb Jahre entstanden sind: Weniger Tempo könnte zum Beispiel helfen, dass es im Zentrum gemütlicher wird.

Maximal-Tempo 30 für das Neustadt-Zentrum ist im Gespräch, diese Begrenzung gilt schon jetzt in Burghausens Altstadt. Die riesige Tiefgarage unter dem Areal soll nach der Umgestaltung mehr genutzt werden und eine zweite Tiefgarage dazukommen. Diese könnte man dann verbinden und es braucht außerdem zusätzliche Aufzüge hinunter, für Barrierefreiheit, so der Stand der Planungen. Oberirdisch sollen am Ende fast keine Autos mehr parken und falls doch nur kurz.

Mehr Grün für den Klimaschutz

Der Klimaschutz soll eine große Rolle spielen, die Wassernutzung und -versickerung werde optimiert, mehr Bäume und grüne Oasen gepflanzt. Der Bahnhof soll ein "Mobility-Hub" werden, ein "Radl-Skylink" - also eine Fahrrad-Brücke werde ohnehin derzeit für Burghausen geprüft. Der "Neue Berliner Platz" in Bahnhofsnähe soll eine derzeit betonierte Fläche ersetzen und ein grüner Wohlfühlort für alle werden. Für das Salzachzentrum gibt es viele Pläne, daneben soll das "Technikum" entstehen, das dann zum FH-Campus von Burghausen gehören soll. Die Pläne für das Einkaufszentrum werden aber erst später präsentiert, weil hier vor allem die VR-Bank als Investor entscheiden soll.

Grüne "Multifunktionsflächen" für alle

Die neuen Pläne für das Neustadt-Zentrum, die an dem Abend im Bürgerhaus hängen, zeigen vereinfacht gesagt viel mehr Grün an den beiden großen Straßen, der Marktler Straße und der Robert-Koch-Straße. Die beiden werden schmäler, zwischen dem Bahnhof und dem Bürgerhaus soll es weniger Betonflächen geben.

Es wird "Multifunktionsflächen" geben, wie den Berliner Platz, für den man dann natürlich Pläne braucht. Dafür gab es an dem Beteiligungsabend drei Diskussionstische, danach wurden alle dort eingebrachten Vorschläge präsentiert. Vieles dreht sich um die Radfahrer, mehr Mülleimer sind gewünscht, Trinkbrunnen, mehr Bäume und das "greislige" Salzachzentrum wird natürlich auch immer wieder genannt. Alles wird notiert und zur Auswertung mitgenommen.