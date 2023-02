Bürgerbeteiligung: Augenwischerei oder echte Mitbestimmung?

Die Sportgaststätte in Strass im Landkreis Neu-Ulm ist gut gefüllt. An diesem Abend trifft sich die Bürgerinitiative Schwabentrasse zur Jahreshauptversammlung. Vor rund eineinhalb Jahren hatte sich die "Bischt" gegründet.

Ihre Mitglieder stören sich am geplanten Neubau der Zugstrecke zwischen Ulm und Augsburg. Die Strecke soll die beiden Großstädte in 26 statt bislang 41 Minuten verbinden. Doch Anwohner befürchten mehr Lärm durch die Trasse. Landwirte sorgen sich, dass ihre Felder durch die Gleise zerschnitten werden. Von der Bahn fühlen sie sich mit ihren Anliegen nicht ernst genommen. "Sie gehen nicht wirklich auf Einwände und Kritik ein", meint einer der Anwesenden.

Projektleiter Markus Baumann sieht das anders. Die Deutsche Bahn tourt mit einem Infomobil durch die Region und hat schon viele Gemeinden zwischen Ulm und Augsburg besucht. Vier mögliche Trassen sind im Gespräch. "Wir haben mehrere Varianten vorgestellt und danach angepasst. Weil Anmerkungen aus der Region kamen, dass da zum Beispiel ein wertvolles Moor liegt und die Trasse deshalb verlegt werden soll", sagt Baumann. Alibiveranstaltung oder die Chance für echten Einfluss – in diesem Fall sind sich die "Bischt" und die Bahn nicht einig.

Demokratieexperte: "Bürger von Anfang an mitnehmen"

"Es gibt auf jeden Fall noch viel ungenutztes Potenzial", sagt Robert Vehrkamp von der Bertelsmann Stiftung. Bürgerbeteiligung wird nach Ansicht des Demokratieexperten immer wichtiger, auch weil immer weniger Menschen ihre Anliegen über eine Parteizugehörigkeit in die Politik einbringen. 1990 waren noch über 2,4 Millionen Mitglied in einer Partei, seitdem hat sich die Zahl halbiert.

Vehrkamp betont, dass viele Projekte durch den Input der Bürger besser werden. Allerdings braucht es bestimmte Voraussetzungen, damit Beteiligung gelingen kann und die Menschen getroffene Entscheidungen akzeptieren. "Wichtig ist es, die Bürger gleich von Anfang an mitzunehmen, wenn vieles noch offen ist", so Vehrkamp. "Wenn das Meiste schon entschieden ist, sind viele enttäuscht. Man darf also keine falschen Erwartungen wecken."

Atommüll-Endlager Gorleben als Negativbeispiel

Genau das versucht man zum Beispiel bei der Suche nach einem Atommüll-Endlager zu vermeiden und damit auch aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. "In Gorleben ging es damals eher darum, Bürger vor vollendete Tatsachen zu stellen", sagt Monika Arzberger vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Jetzt soll die Auswahl für einen Standort so transparent wie möglich werden: Experten erklären in Online- und Vor-Ort-Veranstaltungen Auswahlkriterien für mögliche Gebiete, die auch weite Teile Bayerns umfassen.

"Wir wollen nicht nur Faktenwissen vermitteln und die Anregungen der Menschen aufnehmen. Es geht auch darum, den Prozess zu erklären, wie es zu einer Entscheidung gekommen ist und welche als nächstes ansteht", sagt Arzberger. 2031 sollte ursprünglich der Standort für ein Endlager gefunden sein. Nur wird es mindestens bis zum Jahr 2046 dauern.

FDP will Umsetzung von Großprojekten beschleunigen

Dass Großprojekte oft viel Zeit bis zur Umsetzung brauchen, stört die FPD. Justizminister Marco Buschmann will deshalb Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen - gerade auch bei Infrastrukturprojekten wie Stromtrassen oder Straßen.

Ziel ist es, den Streit vor Verwaltungsgerichten zu verkürzen. So sollen etwa Projekte schneller genehmigt werden, wenn absehbar ist, dass sie umkehrbar sind. Gegner bestimmter Vorhaben sollen zudem früher und gebündelter ihre Kritik einbringen.

Bayerischer Gemeindetag: "Bürgerbeteiligung mit Maß und Mitte"

Uwe Brandl, der Präsident des Bayerischen Gemeindetages und Bürgermeister im niederbayerischen Abensberg hält das für eine gute Idee. "Die Demokratie lebt zwar davon, dass man unterschiedliche Meinungen austauscht. Aber sie lebt auch davon, dass man getroffene Entscheidungen akzeptiert."

Bürgerbeteiligung sollte Maß und Mitte haben, findet Brandl. "In Bayern ist die Beteiligung recht liberal, hier kann man noch klagen, wenn schon der Bagger rollt. Das verursacht natürlich erhebliche Kosten und verzögert dringend notwendige Maßnahmen", so Brandl.

Diskussion um Krankenhaus im Landkreis Weilheim-Schongau

Im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau hatte es vor rund zwei Monaten einen Bürgerentscheid gegeben. Über 67 Prozent der Wahlberechtigten stimmten für den Erhalt von zwei eigenständigen Krankenhäusern in den Städten Schongau und Weilheim.

Während die Freude beim Aktionsbündnis "Pro Krankenhaus Schongau" groß war, zeigte sich Landrätin Andrea Jochner-Weiß erschüttert. Sie hatte für ein "Nein" geworben, weil es schon jetzt schwerfällt, ausreichend Fachpersonal zu finden. Ein Gutachter hatte empfohlen, die Kliniken zugunsten eines gemeinsamen Neubaus aufzugeben.

Bayern liegt bei Bürgerentscheiden vorn

Bundesweit ist Bayern Spitzenreiter bei der direkten Demokratie mit rund 40 Prozent der Verfahren. Die Menschen im Freistaat sammelten Unterschriften für 64 neue Bürgerbegehren und stimmten bei 71 Bürgerentscheiden ab. Das zeigt eine Statistik des Vereins "Mehr Demokratie" für das vergangene Jahr. Im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben fanden zehn Bürgerentscheide statt und damit mehr als in ganz Baden-Württemberg. Doch wie lässt sich der gordische Knoten aus mehr Mitbestimmung und der schnelleren Umsetzung von Projekten durchschlagen?

Jan Renner vom Verein "Mehr Demokratie" rät, keine Frontstellung zwischen den Streitparteien entstehen zu lassen: "Man muss den Willen haben, sich zu verständigen, auch wenn man unterschiedliche Interessen hat. Es sollte immer fair bleiben", betont Renner.

Wie man verhindere, dass eine kleine lautstarke Gruppe den vermeintlichen Bürgerwillen für sich beansprucht, zeige das Beispiel Amberg in der Oberpfalz. Dort wurde per Losverfahren ein Bürgerrat bestimmt, um zu diskutieren wie das Gelände des ehemaligen Bürgerspitals in der Innenstadt künftig aussehen soll. Die Frage, wieviel Bürgerbeteiligung letztlich bringt, beantwortet Renner differenziert. "Es gibt Projekte, da klappt die Mitsprache sehr gut, aber wir sehen schon auch, dass sie teilweise Augenwischerei ist."

Bürgerinitiative in Schwaben befürchtet Augenwischerei

Das befürchten auch die Mitglieder der "Bischt" im Landkreis Neu-Ulm: "Meiner Meinung nach steht das Ergebnis bei der Bahntrasse Ulm-Augsburg schon fest", sagt Andreas Zilker, stellvertretender Vorsitzender der Bürgerinitiative Schwabentrasse.

Denn die Bahn prüfe ihrer Meinung nach nicht wirklich, ob man auch die schon bestehende Zugstrecke sinnvoll ausbauen könnte und ob es überhaupt einen echten Bedarf für eine neue Verbindung gebe. Die Deutsche Bahn hingegen verweist darauf, lediglich Vorgaben des Verkehrsministeriums umzusetzen und den sogenannten Deutschlandtakt einhalten zu müssen.

Finanzielle Entschädigung für Bürger als Option

Fest steht bei jedem Projekt: Am Ende werden Anlieger von einer neuen oder ausgebauten Bahnstrecke und wohl auch von einem Atommüllendlager betroffen sein. Damit sie nicht das Gefühl haben, den "Schwarzen Peter" gezogen zu haben, kann man durchaus über finanzielle Entschädigungen nachdenken, raten Beteiligungsexperten.

Auch die Energiewende könnte so besser vorankommen, sagt Olaf Bandt, Vorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland: "Wenn die Menschen vor Ort davon profitieren, beispielsweise durch ein Bürgerwindrad, dann zeigt sich, dass Menschen viel offener sind und zum Beispiel Lärmbelastungen viel eher akzeptieren, als wenn das fremde Anlagen sind."