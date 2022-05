Bürgerbegehren – Wo soll die Gerd-Müller-Statue stehen?

Eine Gruppe von Nördlingern hat ein Bürgerbegehren gestartet, weil sie einen anderen Standort für die geplante Gerd Müller-Statue haben möchte. Die Stadt will sie an der Stadtmauer aufzustellen, die Initiatoren in der zentralen Altstadt.