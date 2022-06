Bürgerbegehren: Weitere Fußgängerzone in Landshuter Innenstadt?

In Landshut ist am Dienstag ein Bürgerbegehren für eine weitere Fußgängerzone im historischen Zentrum gestartet worden. Ähnlich wie in der bereits bestehenden Fußgängerzone in der Altstadt sollen künftig auch in der unteren Neustadt Autos draußen bleiben.

Lebensqualität in der Neustadt erhöhen: Flaneure statt Autos

Hinter dem Bürgerbegehren stehen Vertreter verschiedener städtischer Initiativen in Landshut. Sie wollen jetzt nach der Altstadt auch den östlichen Teil der Neustadt zur Fußgängerzone und somit autofrei machen. Für mehr Lebensqualität in der Stadt - sagt eine der Initiatorinnen, Evi Hierlmeier: "Dass man sich wohlfühlen kann und auch den Bürgern Platz in der Stadt einräumt und nicht nur den Autos. Auch die Touristen würden sich dadurch noch mehr wohlfühlen."

Zusätzlich, ergänzt Stefan Barz, würde durch die neue Fußgängerzone die Verkehrssicherheit verbessert. "Man sieht ja hier, der Platz steht über die Hälfte mit Blech voll, mit geparkten Autos. Dazu der viele Verkehr." Die Initiatoren wünschen sich Straßencafés und Flaneure statt Blechhaufen und Lärm in der unteren Neustadt.

Parkplätze würden wegfallen

Nach ihren Berechnungen würden durch die neue Fußgängerzone rund 80 zentrumsnahe Kurzzeitparkplätze wegfallen, 20 davon seien schon jetzt durch die Baustelle am Ursulinenkloster verschwunden. Umliegende Parkhäuser könnten den Wegfall der Parkplätze kompensieren, so die Befürworter der Fußgängerzone.

Um einen Bürgerentscheid in der gut 70.0000 Einwohner zählenden niederbayerischen Bezirkshauptstadt zu erzwingen, sind rund 3.500 Unterstützerunterschriften erforderlich, die ab sofort gesammelt werden.