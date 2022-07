Nach Bürgerbegehren: Kostenloser ÖPNV in "Cityzone" in Würzburg?

Ganz unkompliziert kosten- und fahrscheinlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren – das ist vielleicht bald im Würzburger Stadtkern möglich. Die CSU- und SPD-Stadtratsfraktion in Würzburg wollen einen gemeinsamen Antrag zur Einführung einer kostenfreien Cityzone stellen. Das teilte die CSU in einer Pressemeldung mit. Demnach soll die "Cityzone" die Haltestellen Hauptbahnhof, Talavera und Sanderring umfassen.

"Cityzone" war vorher an eine Bedingung geknüpft

Zuvor hatten die Stadtratsfraktionen angekündigt, die Cityzone nur einzuführen, wenn die Parkplätze auf der Talavera kostenpflichtig werden. Nach dem Bürgerentscheid vom vergangenen Sonntag bleiben die Parkplätze allerdings kostenlos.

In der Abstimmung setzte sich das Bürgerbegehren "Kostenfreies Parken auf der Talavera" mit 76,02 Prozent der Stimmen eindeutig durch. Nur 36,45 Prozent hatten für das Ratsbegehren gestimmt, also dafür, dass die Talavera bewirtschaftet wird und eine City-Zone für den ÖPNV eingerichtet wird. Das Vorhaben "Cityzone" möchte die CSU-Stadtratsfraktion nun dennoch vorantreiben.

Kosten sollen durch Parkgebühren gedeckt werden

Die Kosten für die Cityzone könne man durch die Mehreinnahmen aus der Parkgebührenerhöhung vom 1. Juni 2022 decken. Die Mehrkosten durch den kostenlosen Nahverkehr in der Innenstadt würden die zu erwartenden Einnahmen aus der neu eingeführten Parkgebührenerhöhung nicht übersteigen, so die CSU in einer Pressemeldung. Ab wann die Cityzone kommen könnte, ist noch unklar.