Bürgerbegehren gescheitert: Gewerbegebiet in Esselbach kommt

Das Bürgerbegehren im unterfränkischen Esselbach ist gescheitert. Es hatte zum Ziel, das Gewerbegebiet Welzengraben zu verhindern. Doch eine deutliche Mehrheit der Esselbacher will, dass das sieben Hektar große Gewerbegebiet kommt. Von insgesamt 1.747 Wahlberechtigten aus der Gemeinde haben gut 55 Prozent an dem Bürgerentscheid teilgenommen. 349 Bürger haben dafür gestimmt, dass der Bebauungsplan gestoppt wird, der vom Gemeinderat bereits beschlossen war. 616 und damit deutlich mehr Bürger stehen hinter den Plänen für das Gewerbegebiet.

Bebauungsplan soll bald veröffentlicht werden

In einer ersten Reaktion ist Bürgermeister Richard Roos (CSU) zufrieden, dass es ein eindeutiges Ergebnis gibt und die Gemeinde einen klaren Auftrag hat. Nachdem das Ergebnis des Bürgerbegehrens amtlich festgestellt ist, wird der Bürgermeister bereits am Dienstag den Bebauungsplan veröffentlichen. Damit liege dann das Baurecht vor, so Roos gegenüber dem BR.

Die Gemeinde hat in dem geplanten Terrain sechs Grundstücke, an denen heimische Handwerksbetriebe interessiert sind. Bereits jetzt sind dort Firmen angesiedelt und auch das Jugendheim steht seit rund drei Jahrzehnten dort. Bisher gibt es dafür jedoch keine Genehmigung.

Gemeinde will Gebiet mit Kanal und Wasser erschließen

Die Gemeinde möchte das geplante Gewerbegebiete mit Kanal und Wasser erschließen, eine Erschließungsstraße für rund 700.000 Euro und ein Regenrückhaltebecken bauen. Die Erschließung einer neuen Straße in dem geplanten Gewerbegebiet kann allerdings noch nicht sofort erfolgen. Die Gemeinde habe zwar bereits eine Ausgleichsfläche hergestellt, weil einzelne Bäume gerodet werden müssen. Die Rodung wäre allerdings nur bis Ende Februar möglich gewesen – jetzt muss die Gemeinde bis zum nächsten Winter warten.

Bürgermeister mit Initiative in Kontakt

Bürgermeister Roos habe nach dem Bürgerbegehren mit den Vertretern der Bürgerinitiative gesprochen. Diesen gehe es vor allem um den Verkehr. Die Gemeinde Esselbach hat beim Landratsamt bereits ein Nachtfahrverbot für Lkws und die Ausweitung der 30er-Zone in einzelnen Straßen beantragt. Laut Roos ist allerdings noch keine Entscheidung gefallen.