Bürgerbegehren gegen Parkgebühren übergibt Unterschriften

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens gegen Parkgebühren auf der Würzburger Talavera haben eigenen Angaben zufolge mehr als 5.500 gültige Unterschriften gesammelt. Für ein erfolgreiches Bürgerbegehren sind in Würzburg etwa 5.500 Unterschriften notwendig. Die Unterschriften wollen die Initiatoren heute Vormittag im Rathaus übergeben. Entgegennehmen wird die Unterschriften Würzburgs Klimabürgermeister Martin Heilig (Bündnis 90/Die Grünen). Er gilt als maßgeblicher Initiator eines Verkehrskonzeptes, das auch die neuen Parkgebühren beinhaltet.

Künftig 30 Cent für 30 Minuten

Tatsächlich erhielten die Initiatoren sogar noch mehr als die erforderlichen Unterschriften, wie sie mitteilten. Gültig sind allerdings nur solche, die von Volljährigen mit Erstwohnsitz in Würzburg abgegeben wurden. Hintergrund für das Bürgerbegehren ist ein Stadtratsbeschluss aus dem Januar. Das Gremium hatte beschlossen, dass Parken auf der Talavera und weiteren Würzburger Stellflächen kostenpflichtig werden soll. Der Parkplatz auf der Talavera liegt fußläufig zur Innenstadt. Dort können etwa 1.000 Fahrzeuge abgestellt werden. Ab Juni soll Parken dort 30 Cent pro angefangener halber Stunde kosten.

Stadträtinnen und Stadträte bewilligen Sonderausgaben für Bürgerentscheid

Sollte der Stadtrat bei seinem Beschluss bleiben, könnte es somit zu einem Bürgerentscheid kommen. Vorsorglich hat der Würzburger Stadtrat in seiner letzten Sitzung am 31. März knapp 300.000 Euro als Sonderausgaben bewilligt. So viel würde der mögliche Bürgerentscheid kosten. Für die Einrichtung von Schranken, neuen Schildern und Parkautomaten würden auf der Talavera etwa 800.000 Euro netto anfallen.