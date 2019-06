Bürgerbegehren gegen Luxushotel in Füssen gestartet

Die Naturschützer befürchten negative Folgen für Tiere und Pflanzen, die dort leben und wachsen, weil Teile des Hotelneubaus laut Bauplänen in ein Landschaftsschutzgebiet ragen würden. Ziel ist es, die einzigartige Ostallgäuer Landschaft vor diesem Eingriff zu bewahren, heißt es. Die Initiatoren werfen dem Inhaber des Festspielhauses, der auch das Hotel bauen will, vor, rein privatwirtschaftliche Interessen zu haben. Auf diese Weise würden das Allgäuer Landschaftsbild und wertvolle Biotope zerstört.

Gefahr durch "Overtourism"

Die Naturschützer sehen in dem Projekt zudem keinen Mehrwert für die einheimische Bevölkerung. Ein "Overtourism", also noch mehr Touristen in Füssen, am Forggensee und der Umgebung drohe das Kapital des Allgäus, die Schönheit der Landschaft, zu zerstören. Der Arbeitsmarkt im Hotel- und Gastrobereich sei leer gefegt und Füssen ersticke ja schon heute im Verkehr, so die Initiatoren.

Der Inhaber will die Zukunft des Musiktheaters sichern

Manfred Rietzler, der Inhaber des Füssener Festspielhauses, möchte mit dem neuen Hotel die Zukunft des rein privat finanzierten Musiktheaters langfristig sichern und es in die Gewinnzone führen. Die Pläne sehen 149 Doppelzimmer, Fünf-Sterne-Luxus, einen 3.000-Quadratmeter-Wellnessbereich und ein Tagungszentrum vor. Der Wirtschaftsbeirat Ostallgäu, ein Gremium von Unternehmensvertretern aus der Umgebung, sprach am Dienstag seine Unterstützung für den geplanten Hotelbau aus: "Ein erneutes Scheitern des Festspielhauses hätte einen nicht gut zumachenden europaweiten Imageverlust für Füssen und unseren gesamten Landkreis zur Folge."

Kompromisslösung wohl gescheitert

Der Start des Bürgerbegehrens bedeutet wohl auch, dass die Versuche der Verantwortlichen des Festspielhauses gescheitert sind, mit den Naturschützern doch noch einen Kompromiss zu finden. Rietzler hatte sich im April zum Beispiel bereit erklärt, die Länge des Hotels zu reduzieren und die Fassade mit Natur-Materialien zu gestalten.

Für ein erfolgreiches Bürgerbegehren braucht der Bund Naturschutz knapp 1.300 Unterschriften von Bewohnern Füssens. Dann kann bei der Gemeinde ein Bürgerentscheid beantragt werden. Wird dieser vom Stadtrat für zulässig erklärt, können die wahlberechtigten Füssener über den geplanten Hotelbau abstimmen.