Bürgerbegehren für strengeren Klimaschutz in Traunstein

Die Initiative "Klimaaufbruch Traunstein Jetzt" hat am Mittwoch begonnen, Unterschriften für ein Bürgerbegehren zu sammeln. Die Maßnahmen, die der Stadtrat in seinem neuen Klimaschutzkonzept erarbeitet habe, reichten bei weitem nicht aus, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, so die Begründung der Initiatoren. Sie fordern den Stadtrat auf, bereits bis Ende 2026 mindestens 60 Prozent der CO2-Emissionen der Stadt einzusparen und bis Ende 2029 weitere 25 Prozent und damit mehr Einsparungen zu einem deutlich früheren Zeitpunkt.

Maßnahmen im Klimaschutzkonzept nicht ehrgeizig genug

"Ziel ist, dass wir weiter Druck auf den Stadtrat aufbauen", sagt Theresa Greimel von der Initiative. Grundsätzlich sei es sehr positiv, dass die Stadt nun ein Klimaschutzkonzept erarbeitet hat. Neben anderen Vereinen und Bürgergruppen sei auch die Initiative "Klimaaufbruch Traunstein Jetzt" bei der Erarbeitung der Ideen für das Konzept involviert gewesen. Die Initiative habe sogar durch einen Bürgerantrag den Prozess mit ins Rollen gebracht.

Doch die Klimaschützer haben sich mehr erhofft. "Mit unserem Bürgerbegehren wollen wir dem Stadtrat zeigen, dass in Traunstein viele Menschen gibt, die noch viel mehr wollen als das, was im Klimaschutzkonzept drinsteht", so Theresa Greimel.

Falls genügend Unterschriften zusammenkommen, soll ihr Bürgerentscheid Anfang nächsten Jahres parallel zum geplanten Klimaentscheid der Stadt stattfinden.

Herzstück: Dekarbonisierung der Stadtwerke

Der Stadtrat hat das sogenannte "Integrierte Klimaschutzkonzept" Ende September einstimmig verabschiedet und will es den Bürgern zur Abstimmung vorlegen.

Weil die Stadt viel Geld in den Klimaschutz investieren muss, will der Stadtrat auch die Rückendeckung der Bürger. Sie sollen Anfang nächsten Jahres über den Maßnahmenkatalog in einem Bürgerentscheid, dem sogenannten "Klimaentscheid", abstimmen. Ende Oktober wird der Stadtrat die Fragestellung dafür beschließen.

Auf mehr als 80 Seiten haben verschiedene Arbeitsgruppen 16 Maßnahmen erarbeitet, die die Stadtverwaltung bis 2030 klimaneutral machen soll und bis 2040 die ganze Stadt.

Die Stadtwerke werden dabei das Herzstück sein. Bisher sind die Stadtwerke mit ihrer Strom- und Gasversorgung für mehr als 50 Prozent der CO2-Emissionen in Traunstein verantwortlich. Ein externes Fachbüro soll prüfen, wie die Stadtwerke ihre Energieträger bis 2040 klimaneutral anbieten können.

Grüne im Stadtrat fordern weiterhin hohe Bürgerbeteiligung

Der Stadtrat steht geschlossen hinter dem Konzept. So auch die zweite Bürgermeisterin Walburga Mörtl-Körner. "Aber ich finde es viel wichtiger, dass man die Bürger zur weiteren Mitarbeit in die Arbeitskreise einlädt", so die Grünen-Stadträtin. Das sei wichtiger als der Bürgerentscheid selbst.