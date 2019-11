Bürgerbegehren: 365-Euro-Ticket für Nürnberg gefordert

Für einen Euro am Tag sollen die Bürgerinnen und Bürger in Nürnberg künftig Bus, Straßenbahn und U-Bahn fahren können. Das fordert eine Nürnberger Initiative. Sie startet ein Bürgerbegehren für ein ÖPNV-Jahresticket für 365 Euro. Es soll zum 1. Januar 2021 eingeführt werden und zu jeder Tageszeit gelten. Zudem wird ein zusätzliches Monatsticket für Studierende, Schüler, Sozialpassberechtigte und Azubis in Höhe von 15 Euro gefordert.

Bürgerbegehren: 15.500 Unterschriften nötig

Teilnehmen können alle Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in Nürnberg. Listen liegen in Geschäften, Parteibüros und Gasthäusern aus. Das Bürgerbegehren ist die Vorstufe zu einem Bürgerentscheid. In Nürnberg sind dazu 15.500 Unterschriften nötig. Können diese vorgelegt werden, will die Initiative einen Bürgerentscheid beantragen. Hier reicht eine Wahlbeteiligung von zehn Prozent und die einfache Mehrheit, damit die Stadt dieses 365-Euro-Ticket einführen muss. Die Finanzierung soll unter anderem über eine Erhöhung der Gewerbesteuer und einer Anhebung der Parkgebühren erreicht werden.

ADAC: Teurer Nahverkehr in Nürnberg

Ein ADAC-Test hatte im Juni ergeben, dass die Preise für den Öffentlichen Personennahverkehr in Nürnberg mit die höchsten in Deutschland sind. Für eine Monatskarte wird 80,10 Euro verlangt. Einzelfahrkarten für Erwachsene sind mit 3,20 Euro am teuersten. Immerhin: Ab Sommer 2020 soll in Nürnberg ein 365-Euro-Ticket für Jugendliche kommen.

Vorbild für 365-Euro-Ticket ist Wien

Das 365-Euro-Ticket soll den Öffentlichen Nahverkehr für alle Nürnberger bezahlbar machen und ein wichtiger Schritt für den Klimaschutz sein. Vorbild für die Initiative sei Wien, so die Initiatoren. Hier wurde ein solches Ticket 2012 eingeführt. Um es zu finanzieren, wurden die Parkgebühr für Autos drastisch erhöht. Damit wollte die Stadtverwaltung die Bürger dazu bewegen, auf den ÖPNV umzusteigen. Die österreichische Hauptstadt gilt seitdem als Vorbild für einen kostengünstigen öffentlichen Nahverkehr.

Wiener Bürger fahren mehr Bus und Bahn

Der Zuspruch der Wiener spricht für das Konzept. So stieg die Zahl der Passagiere innerhalb von sieben Jahren von 875 Millionen Fahrgäste (2011) auf rund 966 Millionen (2018) an. Die Abonnenten haben sich im gleichen Zeitraum verdoppelt. Inzwischen nutzen mehr Menschen in Wien Busse und Bahn als Pkw zugelassen sind.