Bürger wollen Verfüllung von Steinbruch in Gräfenberg verhindern

"Vorsicht! Sprengarbeiten!" steht auf gelben Schildern vor dem Steinbruch in Gräfenberg. Die Firma "Bärnreuther und Deuerlein Schotterwerke" produziert, vertreibt und transportiert Schotter aus Kalkstein und Dolomit an Kunden in der Region Nürnberg und Regensburg. Und das Unternehmen entsorgt auch Erdaushub, Boden und Steine. Ein Antrag der Firma, der dem Landratsamt Forchheim vorliegt, sorgt nun für Ärger. Jochen Gundelfinger von der "Interessengemeinschaft Steinbruch" aus Gräfenberg fiel aus allen Wolken, als bekannt gegeben wurde, dass die Firma mit Schadstoffen belastetes Material wie Bauschutt und Gleisschotter im Steinbruch verfüllen will.

Gleisschotter enthält auch Pestizide

Gleisschotter kann zum Beispiel durch den Abrieb von Schienen Schwermetalle aufweisen. Auch Pflanzenschutzmittel können im Gleisschotter vorkommen. Dadurch wird der Pflanzenwuchs zwischen den Schienen verhindert. Sowohl Bauschutt als auch Gleisschotter durften bisher nicht in dem Steinbruch in Gräfenberg verfüllt werden. Eine Stellungnahme vom Wasserwirtschaftsamt Bamberg aus dem Jahr 2005 schloss das aus. Grund ist der durchlässige Malmkarst-Boden in dem Kalksteinbruch.

"Dieser Kalkstein bildet bei uns in der Gegend Klüfte, das heißt wir haben deshalb auch in der Fränkischen Schweiz Höhlensysteme und Quellen, die am Berg unten rauskommen. Wenn man da jetzt solch Material ablagert, dann kann das Regenwasser den Gleisschotter benetzen, das sickert nach unten und nimmt die Pestizide mit. Wenn dann im Steinbruch Klüfte sind, kommt es irgendwann auch im Grundwasser an." Tom Konopka, Bund Naturschutz Bayern

In anderen Bundesländern muss Gleisschotter in eine Deponie

2019 kommt das Wasserwirtschaftsamt Kronach zu einem ganz anderen Ergebnis als noch 2005. Der Steinbruch könne nun doch mit Bauschutt und Gleisschotter verfüllt werden. Jochen Gundelfinger von der "Interessengemeinschaft Steinbruch" aus Gräfenberg wundert sich über diesen Sinneswandel. Denn dieser Abfall müsse in anderen Bundesländern recycelt oder sicher auf einer Deponie eingelagert werden. Gundelfinger versteht nicht, wie sich der Boden innerhalb von 14 Jahren verändert haben soll. Das Wasserwirtschaftsamt Kronach teilt dem BR dazu schriftlich mit:

"Wir sind aufgefordert, im Rahmen der fachlichen Prüfung der Einwendungen und in Vorbereitung auf den Erörterungstermin, insbesondere auch die von der Interessengemeinschaft Steinbruch vorgetragenen Bedenken und Argumente eingehend zu überprüfen und in der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Kronach entsprechend zu behandeln bzw. zu würdigen. Sollten sich die Einwände bzw. Hinweise als zutreffend erweisen, so müssen auch die bisher abgegebenen Stellungnahmen des Wasserwirtschaftsamtes Kronach zu dem Vorhaben entsprechend geändert bzw. ergänzt werden." Wasserwirtschaftsamt Kronach

150.000 Tonnen könnten verfüllt werden

Falls der Antrag der Firma "Bärnreuther und Deuerlein Schotterwerke" durchgeht, könnten laut Bürgerinitiative pro Jahr 150.000 Tonnen belastetes Material in den Steinbruch verfüllt werden: insgesamt rund zwei Millionen Tonnen. Die Firma "Bärnreuther und Deuerlein Schotterwerke" will sich gegenüber dem Bayerischen Rundfunk nicht äußern. Wann das Genehmigungsverfahren abgeschlossen ist, steht noch nicht fest.