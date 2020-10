Bürger wollen geplanten Nobelhotel-Neubau in Lechbruck stoppen

Lechbruck liegt idyllisch im Ostallgäu: 20 Minuten Autofahrt sind es zum Schloss Neuschwanstein oder in die Berge. Rundum lässt sich die Natur über Wander- und Radlwegen entdecken. Ein Allgäuer Investor findet den Standort so attraktiv, dass es in Lechbruck ein neues Vier-Sterne-Superior-Hotel realisieren möchte.

Vier-Sterne Hotel direkt am Lechsee

Gut 140 Zimmer, Wellnessbereich, Tagungsraum und Skybar, das Ganze auf vier Stockwerken direkt am Ufer des Lechsees. Kostenpunkt: wohl 30 Millionen Euro. Während der Bürgermeister schon die Gemeindekassen klingeln hört, befürchtet eine Bürgerinitiative den Ausverkauf des Dorfes.

Bürgermeister befürwortet Hotelneubau

Durch den Bau des Vier-Sterne-Hauses wäre die Gemeinde Lechbruck auf einen Schlag viele Sorgen los, sagt Bürgermeister Werner Moll. Die Ruinen des schon lange geschlossenen Hallenbads sowie der maroden Tennishalle würden aus der Landschaft verschwinden, auf Kosten des Hotelinvestors.

Durch den Verkauf des gemeindeeigenen Grundstücks könnten zudem Kindergarten und Feuerwehr ohne Kreditaufnahme neugebaut werden und längerfristig würde der Betrieb des Hotels eine Million Euro pro Jahr in die Gemeindekasse spülen, rechnet der Bürgermeister.

Bürgerinitiative befürchtet steigende Bauland-Preise

Die Bürgerinitiative "Hotel Nein Danke" will das nicht gelten lassen: Durch das neue Nobel-Hotel entstehe ihrer Meinung nach mehr Verkehr und die Bauland-Preise steigen. "Dieses Hotel passt einfach nicht in einen so kleinen idyllischen Ort, der 2.700 Einwohner hat. Das ist ein Hotel mit 300 Betten mit einem riesen Wellness-Bereich und Übernachtungszahlen, die prognostiziert sind von 70.000", sagt Manuela Wagner von der Bürgerinitiative.

Die Initiative befürchtet zudem, dass es vor allem für junge Familien in Lechbruck zu teuer wird. Dadurch würden immer mehr Menschen wegziehen und das Dorf veröden. Die Initiative will das Hotel deshalb per Bürgerentscheid verhindern. 470 Lechbrucker sollen sich der Bürgerinitiative schon angeschlossen haben.