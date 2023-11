Bürger-Widerstand gegen Bäume: Stadt sucht Kompromiss

Bäume oder Parkplätze? Um diese Frage wird in Bamberg gestritten, seit die Stadtverwaltung in der Siemensstraße neue Bäume pflanzen will. Auf der einen Seite steht der Klimaschutz, denn durch die Pflanzung kann beispielsweise Starkregen besser versickern – auf der anderen Seite stehen Parkplätze, die die Bürger dringend benötigen. Jetzt gibt es laut der Stadt einen Kompromiss.

Kompromiss: Nur zwei statt 19 Parkplätze sollen wegfallen

Angesichts der großzügig bemessenen Länge von bis zu sechseinhalb Metern der Stellplätze in der Siemensstraße sei das Parken auch weiterhin möglich, wenn am hinteren Ende zwei Meter für Anpflanzungen wegfallen, heißt es aus dem Bamberger Rathaus. Zudem soll ein sogenannter Entsiegelungsstreifen angelegt werden. Bei dieser Variante müssten nur zwei Parkplätze aufgelöst werden, anstelle von ursprünglich 19.

Bei einem Termin mit Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) hätten die ins Rathaus eingeladenen Vertreter des betreffenden Bürgervereins den Lösungsvorschlag positiv aufgenommen. Die Anwohner wollen den Kompromiss mit ihrer Nachbarschaft besprechen und zeitnah eine Rückmeldung geben, heißt es von der Stadt Bamberg weiter.

Bamberger Baumstreit: Endgültige Entscheidung naht

Im Dezember des vergangenen Jahres hatte der Stadtrat beschlossen, in der Bamberger Siemensstraße neue Bäume anzupflanzen, im Gegenzug würden Parkplätze zurückgebaut. Gesamtkosten der Maßnahme: 220.000 Euro. Nach Kritik der Anwohnerschaft hatte sich der Stadtrat zuletzt auf eine Denkpause verständigt. Eine endgültige Entscheidung in dieser Sache soll nun der Bau- und Werksenat des Stadtrats in seiner nächsten Sitzung am 5. Dezember treffen.

Die Maßnahme in der Siemensstraße ist Teil des Bamberger Projekts "MitMachKlima". Dafür gibt es Fördermittel des Bundes in Höhe von 3,325 Millionen Euro für die Stadt. Teil des Projekts sind u. a. eine Seniorenrikscha oder Lastenräder für Handwerker.