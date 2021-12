Bürger von Parkstein entscheiden über Bau von drei Windrädern

Die Bürger von Parkstein im Landkreis Neustadt an der Waldnaab entscheiden bis Sonntag per Brief über den Bau von drei Windrädern im Ortsteil Eichentratt. Das Ergebnis der Abstimmung wird am Sonntagabend auf der Gemeinde-Homepage veröffentlicht.

Bürger-Energiegenossenschaft vs. Wirdparkfreie Heimat Parkstein

In dem Bürgerentscheid geht es um den Streit zwischen der Bürger-Energiegenossenschaft Parkstein, die die bis zu 250 Meter hohen Windräder bauen will, und der Initiative "Windparkfreie Heimat Parkstein", die die Windräder ablehnt. Knapp 1.900 Bürgerinnen und Bürger sind zur Abstimmung aufgerufen. Die Beteiligung an dem Bürgerentscheid bezeichnet Bürgermeister Reinhard Sollfrank (Freie Wähler) als "sehr gut". Er rechnet mit über 50 Prozent Wahlbeteiligung.

Beobachter in Parkstein halten den Ausgang der Abstimmung für völlig offen.

Für und Wider der Windräder

Das Projekt ist umstritten, weil der auffällige Basaltkegel des Parksteins ein überregional bedeutendes Geotop ist und in Sichtweite der Windräder liegt. Die nächste Bebauung in Schwand und Hammerles ist gut 1.000 Meter entfernt. Außerdem wird kritisiert, dass der Wind zu schwach ist und Brutgebiete von Milan, Schwarzstorch und Seeadler gestört werden.

Die Befürworter der Anlage führen an, dass die Anlage Strom dezentral produziert und rund 9.000 Haushalte klimaneutral beliefern kann. Außerdem bleibe die Wertschöpfung in der Gemeinde, also Bürger am Ort könnten mit den Windrädern verdienen, die Gemeinde erhält pro Jahr rund 75.000 Euro aus der EEG-Umlage.