Bürger reagieren positiv auf neue Pläne für Bergwelt am Grünten

30 Millionen Euro will die Unternehmerfamilie Hagenauer in moderne Bergbahnen und Anlagen für eine Bergwelt am Grünten stecken. Die alten Lifte sollen abgebaut und durch drei neue ersetzt werden, die elektrisch statt mit Diesel betrieben werden. Eine neue 10er-Kabinenbahn soll das ganze Jahr über in Betrieb sein und für den Winter soll die Beschneiung ausgebaut werden. Ihr Konzept haben die Betreiber gestern erst über die Medien vorgestellt, am Abend folgte dann eine Informationsveranstaltung für Interessierte aus Kranzegg und der Umgebung.

200 Interessierte beim Informationsabend zur Bergwelt am Grünten

Weit über 200 Interessierte folgten der Einladung der Betreiber und der Gemeinde Rettenberg. Der Saal im Gasthaus im Ortsteil Kranzegg musste wegen Überfüllung sogar vorzeitig geschlossen werden. Einige konnten bei der ersten Versammlung deshalb nicht dabei sein. Heute Abend werden die Pläne für die neue Bergwelt am Grünten erneut öffentlich vorgestellt.

Verkehrsplaner und Lärmexperte stellen Untersuchungen vor

Ein Verkehrsplaner und ein Lärmexperte stellten im Laufe der Veranstaltung Untersuchungen zu den Auswirkungen der Pläne vor. Verkehrsplaner Reiner Neumann erklärte, der Verkehr in Kranzegg werde zwar zunehmen, es seien aber keine verkehrstechnischen Probleme zu erwarten. Das liege auch an dem gut vorbereiteten Parkkonzept. Die Lärmentwicklung durch die neuen Lifte am Grünten, die geplante Walderlebnisbahn oder auch den vergrößerten Parkplatz wirke sich für Kranzegg nicht negativ aus. "Das wird im Ort nicht hörbar sein", sagte Ingenieur Karlheinz Wille.

Gemeinde und Landrat begrüßen Pläne für den Grünten

Rückendeckung für ihr Projekt am Grünten bekommt die Unternehmerfamilie von der Gemeinde Rettenberg und von Landrat Anton Klotz (CSU): "Uns kann nichts Besseres passieren, als dass der Grünten vitalisiert wird", sagte Klotz. Er rief die Bürger der Gemeinde Rettenberg auf, sich durch Meinungsverschiedenheiten nicht spalten zu lassen, sondern sachlich zu diskutieren.