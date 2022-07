Bürger dürfen über Ziegler-Group-Erweiterung abstimmen

Die Plößberger Bürger dürfen am Sonntag bei einem Bürgerentscheid und einem Ratsbegehren über die mögliche Erweiterung des Gewerbegebietes Betzenmühle, dem Firmensitz der Ziegler-Group entscheiden. 2.700 Einwohner sind abstimmungsberechtigt, sie dürfen entscheiden, ob die Planungen weitergehen oder gestoppt werden sollen.

Dauerhafte Schädigung eines Erholungsgebiets?

Die "Bürgerinitiative zum Schutz von Mensch und Natur" möchte das verhindern. Sie befürchtet, dass durch die Firmenerweiterung das Erholungsgebiet am Liebensteinspeicher-Stausee dauerhaft geschädigt wird. Zudem seien Kahlschläge und Bodenversiegelungen in Zeiten des Klimawandels nicht mehr zeitgemäß.

Das größte Sägewerk Europas im Landkreis Tirschenreuth will nach eigenen Angaben die firmeninternen Logistikabläufe, also zum Beispiel das Be- und Entladen der Lkw optimieren. Dazu braucht es 20,5 Hektar mehr Fläche, die an das Firmengelände angrenzen. Laut Ziegler-Group Pressesprecher sollen zudem neue Lagerhallen entstehen.

Bei Gleichstand entscheidet Stichfrage

Der Marktrat von Plößberg befürwortet die Betriebserweiterung und hat deshalb ein Ratsbegehren veranlasst. Die Plößberger müssen demnach am Sonntag insgesamt drei Fragen beantworten, denn sollten Bürgerentscheid und Ratsbegehren mehrheitlich ausfallen, gibt es noch eine Stichfrage.

Die Auszählung könnte ergeben, dass das Ratsbegehren und das Bürgerbegehren beide mehrheitlich mit "Ja" beantwortet werden. In diesem Fall ist für den Marktrat nicht klar, wie er weiter handeln soll. "Die Stichfrage klärt deshalb, welche Mehrheitsentscheidung gelten soll“, so Franziska Ackermann, stellvertretende Geschäftsleitung der Verwaltung Plößberg.