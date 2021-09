Bürger dürfen entscheiden: Neuer Discounter in Höchstädt?

In Höchstädt im Fichtelgebirge können die Wählerinnen und Wähler am morgigen Sonntag neben der Bundestagswahl auch über die Ansiedlung eines Supermarktes am Ortseingang abstimmen.

Bürgerentscheid in Höchstädt: Kommt ein neuer Discounter?

Die Frage im Bürgerentscheid lautet: "Sind Sie dafür, dass ein Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von circa 800 Quadratmetern unter Erteilung der notwendigen bebauungsplanrechtlichen Befreiungen angesiedelt wird?" Dreimal hat der Gemeinderat von Höchstädt bereits gegen einen Discounter gestimmt. Doch einen Antrag auf Durchführung eines Bürgerentscheids unterschrieben ausreichend Bürgerinnen und Bürger, sodass dieser nun vollzogen werden kann.

Zum Artikel: Brötchen backen mit künstlicher Intelligenz

Größere Supermärkte in der Nähe

Bisher hieß es, man wolle das Nahversorgungszentrum (NVZ) mit Bäckerei und Metzgerei im Ortskern von Höchstädt nicht schwächen. Lediglich die CSU sprach sich für die Ansiedlung des Discounters direkt an der A93 am Ortseingang aus. Größere Supermärkte befinden sich in den benachbarten Orten Selb, Marktleuthen und Wunsiedel – sie sind jeweils mit circa 10 Minuten Fahrzeit erreichbar. Höchstädt ist eine Gemeinde im Landkreis Wunsiedel mit 1050 Einwohnern.