Bürger demonstrieren gegen Overtourism am Walchensee

Den Einwohnern stinkt's gewaltig: die Abgase der Ausflügler, das Geknatter von schweren Motorrädern und der Müll an den Badeplätzen. Die Demonstranten wollen aufrütteln, bevor der Ort im November nach der Bade – und Wander-Saison wieder in den Winterschlaf verfällt. Deshalb haben sie am Sonntag unter dem Motto "Uns stinkts" gegen den Massentourismus und seine Auswüchse am Walchensee demonstriert.

"Walchensee ich kann nicht mehr"

"Walchensee ich kann nicht mehr - viel zu viel Verkehr" skandierten die Demonstranten. Der Bürgermeister von Kochel (Walchensee ist ein Ortsteil) Thomas Holz (CSU) sagte dem BR, unter dem zunehmenden Verkehr leide nicht nur der Ortsteil, sondern die ganze Bevölkerung rund um Kochel. 600 Parkplätze gibt es derzeit im Ort, an einem sonnigen Sonntag stellen bis zu 1.000 Touristen ihr Fahrzeug im Ortsbereich ab.

Bürgermeister Holz fordert einen besseren öffentlichen Nahverkehrs an Wochenenden, zum Beispiel durch Verstärkerbusse in den Sommermonaten. Die Initiatoren der Demonstration wollen die öffentliche Diskussion wach halten und fordern mehr Respekt gegenüber den Einheimischen der 250 Einwohner-Gemeinde.

Ab 1000 Fahrzeuge soll die Mautstraße gesperrt werden

Mit Blick auf die Situation am Südufer des Walchensees fordert Frank Sommerschuh, ein Sprecher der Initiative, eine Sperrung der Mautstraße ab 1.000 Fahrzeugen. Eine offizielle Verkehrszählung wird derzeit vom Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen auf den Weg gebracht. Nach Schätzungen besuchen an einem sonnigen Herbsttag bis zu 20.000 Touristen mit über 6.000 Fahrzeugen die Wander- und Freizeitregion Walchensee.

Innenstaatssekretär Eck hat sich die Sorgen angehört

Diese Woche haben der Landrat, die Bürgermeister von Kochel und der Jachenau gemeinsam mit Innenstaatssekretär Gerhard Eck (CSU) Ideen ausgetauscht. Der Ort und die Erholungsregionen am See bräuchten mehr Parkplätze und öffentliche Toiletten. Die Rettungswege würden zugeparkt und der Ort leide unter einem zunehmenden Müll-Problem durch die Tagesgäste.

Walchensee-Anwohner verweisen auf Tirol als Vorbild

Tiroler Gemeinden machen vor, wie es geht – sagen die Initiatoren der Demo. In Leutasch beispielsweise gäbe es vernünftige Parkgebühren und genügend öffentliche Toiletten.