Bürger-Beratungen in Würzburg zu naturnaher Gartengestaltung

Blumen wachsen dort, wo sie eben gerade wachsen, Efeu rankt sich ungehindert seinen Weg, abgestorbene Äste oder Gestrüpp bleiben einfach liegen. So oder so ähnlich kann es in einem naturnahen Garten aussehen. Manch einer findet diese Gärten chaotisch und verwildert, für manch anderen haben sie einen romantischen Charme. Die Stadt Würzburg bietet nun im Juli 2020 Beratungen rund um naturnahe Gartengestaltung an.

Experten-Tipps und Informationen zu Umsetzung und Kosten

Die Beratungen finden am 7. Juli 2020 und am 20. Juli 2020 in der städtischen Umweltstation statt. Experten geben ihr Wissen über naturnahe Gartengestaltung in einer individuellen Beratung weiter. "Vom kostenfreien Expertenwissen können alle profitieren, deren Gestaltungsbereich sich in der Stadt Würzburg befindet: egal ob es sich um die ersten Schritte oder den letzten Schliff handelt", teilt die Stadt mit.

So soll es etwa Unterstützung bei grundlegenden Gestaltungsfragen geben. Außerdem bekommen Interessierte Tipps und Hinweise zur praktischen Umsetzung, zu heimischen Pflanzen und zu den Kosten. Letztere sind laut Stadt bei einem naturnahen Garten "überraschend gering".

Garten bietet Nahrung und Heimat für zahlreiche Tiere

Für den Würzburger Klimabürgermeister Martin Heilig (Grüne) sind die Vorteile des naturnahen Gartens klar: "Er ist kostengünstig, braucht – einmal angelegt – überschaubaren Pflegeaufwand und lässt sich fast überall realisieren. Sein Strukturreichtum bietet Vögeln, Wildbienen, Hummeln, Schmetterlingsraupen und Co Nahrung und Heimat zugleich." Naturnah angelegt werden können nicht nur Gärten, sondern auch Balkone oder Terrassen.

"Stadtlich grün" in Würzburg

Das Beratungsangebot steht im Rahme der Kampagne "stadtlich grün". Die Stadt Würzburg will sich so mit Fördergeldern oder Unterstützungen anderer Art dafür einsetzen, dass mehr innerstädtische Grünflächen entstehen. Klimawandel oder Artenschutz spielen in der jetzigen Zeit eine immer größere Rolle. Im Rahmen der Kampagne fördert die Stadt Würzburg beispielsweise Urban Gardening, Dachbegrünungsprojekte oder Baumpflanzungen.

Ein individueller Beratungstermin zur naturnahen Gartengestaltung dauert etwa 45 Minuten. Interessierte müssen den Termin vorher per Mail (ekz@stadt.wuerzburg.de) oder telefonisch unter der 0931 / 372741 reservieren.