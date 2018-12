Bürger begehren gegen Gewerbegebiet in Himmelkron auf

Das ist Anlass genug, um nun ein Bürgerbegehren folgen zu lassen, so Wilhelmine Denk, Sprecherin der Bürgerinitiative im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Bis Neujahr soll der Text des Bürgerbegehrens juristisch geprüft werden. Im Januar soll es dann aufgesetzt werden.

Erweiterung geplant

Bürgerinitiative und BUND Naturschutz in Bayern reagieren damit auf ein Ratsbegehren der Gemeinde Himmelkron über das zur Europawahl abgestimmt werden soll. Die Gemeinde will ihr bestehendes Gewerbegebiet an der A9 um 24 Hektar erweitern. Das sei für die künftige wirtschaftliche Entwicklung Himmelkrons notwendig, so Bürgermeister Gerhard Schneider (CSU).

Gegner fürchten mehr Verkehr

Die Gegner befürchten noch mehr Verkehr und Flächenversiegelung. Bei Himmelkron kreuzen sich die B303 und die A9, zwei stark befahrene Ost-West- beziehungsweise Nord-Süd-Trassen. Seit 1989 wuchsen die beiden Gewerbegebiete Himmelkron Ost und West stetig bis auf rund 100 Hektar. Das geplante 24 Hektar große Gewerbegebiet soll den Namen "Himmelkron Nord" bekommen.