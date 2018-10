Bürger befragen Natascha Kohnen in der BR Wahlarena

Die Ausgangslage vor der Landtagswahl ist so spannend wie lange nicht mehr: Laut dem jüngsten BayernTrend des BR könnten bis zu sieben Parteien ins Maximilianeum einziehen, der CSU droht der Verlust der absoluten Mehrheit, möglicherweise wird für eine stabile Regierung sogar ein Dreierbündnis nötig. In den Umfragekeller gerutscht sind neben der CSU auch die Sozialdemokraten. Deren Spitzenkandidatin Natascha Kohnen ist am Abend des 9.10. zu Gast in der dritten BR Wahlarena.

Die Live-Sendung kommt dieses mal aus Augsburg. Wie in den vorherigen Wahlarenen mit Grünen-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger stehen auch dieses Mal Fragen des Publikums an die Politik im Mittelpunkt der Sendung: Bürgerinnen und Bürger bekommen die Gelegenheit, mit der SPD-Spitzenkandidatin zu diskutieren und ihr auf den Zahn zu fühlen.

Vorab keine Informationen an die Politiker

Zu den Wahlarenen wurden die Spitzenkandidaten der vier im Landtag vertretenen Parteien eingeladen - in vier Städte in unterschiedlichen Regionen Bayerns. Im Mittelpunkt der Live-Sendungen stehen Fragen wie: Welche Themen bewegen die Bürger am meisten? Welche Partei gibt ihnen welche Antworten? Was erwarten die Menschen in Bayern von der Politik? Was haben die Parteien in den letzten fünf Jahren im Maximilianeum erreicht?

Über mögliche Fragen oder Themenblöcke erhalten die eingeladenen Politiker vorab keine Informationen. Ziel der Wahlarena ist es, den Zuschauern die Positionen der Spitzenkandidaten und ihrer Partei noch klarer zu machen. Moderiert werden die Sendungen von Ursula Heller und BR-Chefredakteur Christian Nitsche.

Fragen auch aus dem Netz

Im Anschluss an die einstündige Wahlarena am 9. Oktober im BR Fernsehen werden auf BR24.de und auf der BR24-Facebookseite eine halbe Stunde lang Fragen aus dem Netz mit Natascha Kohnen live diskutiert. Hier moderiert Franziska Storz.

Die Zuschauer haben die Möglichkeit, sich auf BR24.de, per Mail (unter der Adresse wahlarena@br.de) oder über Facebook und Twitter an der Diskussion zu beteiligen. Jede Live-Sendung ist nach der Ausstrahlung für ein Jahr in der BR Mediathek zu sehen.

Politische Blitzkarriere

Natascha Kohnen führt die bayerische SPD nicht nur als Spitzenkandidatin durch den Wahlkampf, sie ist auch Landesvorsitzende der Sozialdemokraten. Und dies obwohl sie erst vergleichsweise spät in die Politik ging - als Quereinsteigerin.

Auslöser für ihr politisches Engagement war ihr Ärger als betroffene Mutter über fehlende Kita-Plätze. 2002 wurde sie Gemeinderätin in Neubiberg bei München, 2008 Landtagsabgeordnete und schon im folgenden Jahr Generalsekretärin der bayerischen SPD. 2017 folgte zunächst die Wahl zur Landeschefin, später auch zur stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden.

Letzte Sendung am 10. Oktober mit Söder

Die vierte und letzte BR Wahlarena wird am 10. Oktober aus Bad Aibling übertragen. Dort stellt sich der bayerische Ministerpräsident und CSU-Spitzenkandidat Markus Söder den Fragen der Bürgerinnen und Bürger.