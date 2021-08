Bürger aus Nordschwaben helfen den Hochwasser-Opfern im Ahrtal

Um drei Uhr morgens ist der Bus am Samstag losgefahren, das Ziel:der kleine Ort Marienthal im Rheinland-pfälzischen Ahrtal. Dort sind die Menschen besonders stark von dem Hochwasser getroffen worden. Sonntagnacht sind die Helfer nach Schwaben zurückgekommen. Organisiert hat den Arbeitseinsatz Jörg Wörle aus Reimlingen. Er war schon das dritte Mal im Ahrtal und er sieht durchaus Fortschritte, wie er dem BR erzählt hat.

"Beim ersten Mal konnte man gerade so mit dem LKW durchfahren, hat Angst gehabt, dass man irgendwo in ein Loch reinfährt", erinnert sich Wörle. Mittlerweile sind Wörle zufolge schon einige Schäden behoben: "Man sieht da schon etwas, aber bis mal wieder ein bisschen Normalität einkehrt, das wird lange dauern."

Nach dem Hochwasser liegt immer noch viel Schutt im Ahrtal

Bei seinen ersten beiden Einsätzen im Ahrtal hat Wörle Stroh und Heu an landwirtschaftliche Betriebe geliefert und mit einer Hebebühne aus seinem Unternehmen bei den Reparaturarbeiten an Häusern geholfen. Diesmal ging es darum, den Ort vom Müll zu befreien. Vor allem in der Natur und in den Weinbergen liegt laut Wörle überall noch Holz, Müll und ganze Möbelstücke herum oder wie Wörle es formuliert, "es sind Existenzen, die hier in der Natur liegen: Wir haben zum Beispiel einen Korb mit Fotos gefunden." Wörle versucht jetzt mit Hilfe von Fotogeschäften die Bilder reinigen zu lassen und, wenn möglich, die Besitzer zu finden.

Die Helfer bringen schwäbisches Essen ins Ahrtal

Außerdem hat Jörg Wörle noch eine ganz andere Art von Hilfe geleistet. Er hat Essen mitgebracht, zubereitet von einem Koch aus Nördlingen: Rouladen mit Spätzle. Am Abend haben dann die Einheimischen zusammen mit den schwäbischen Helfern gemeinsam am Dorfplatz gegessen. Ein Ereignis, das für die Einheimischen laut Wörle "der Wahnsinn war". Von einem "Festmahl" war die Rede, es fiel der Satz "das ist wie Weinachten" und einige freuten sich einfach darüber, endlich mal wieder von Tellern zu essen, und nicht aus Plastikbehältern.

Die Zerstörung durch das Hochwasser lässt kaum jemanden kalt

Als Jörg Wörle zum ersten Mal nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal war, sind ihm die Tränen heruntergelaufen angesichts der Zerstörung, wie er erzählte. Nach seiner Rückkehr hat er ein paar Nächte kaum schlafen können. Mittlerweile hat er auch viel Schönes erlebt. Zum Beispiel die Geschichte von einem seiner Helfer, der Baugutachter von Beruf ist. Der sollte ein Haus vom feuchten Putz befreien. Doch zuvor hat er die Wand mittels Messgerät überprüft und dabei festgestellt, dass die Wand gar nicht mehr so viel Feuchtigkeit enthält und der Putz bleiben kann. So konnte die Hausbesitzerin 30.000 Euro sparen, erzählt Wörle begeistert.