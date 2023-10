Bündnis in Nürnberg will gemeinsam gegen die Armut angehen

Julia hat gleich zwei Jobs, und trotzdem reicht das Geld nie. Vormittags hilft sie in einem Kindergarten aus, abends erledigt sie die Büroarbeit für einen Gerichtsvollzieher. Dennoch muss sie mit Wohngeld aufstocken. Die 36-jährige Mutter zweier Kinder ist seit 2018 alleinerziehend. "Ich muss jeden Cent umdrehen", erzählte sie im Sommer auf einer Demonstration vor dem bayerischen Finanzministerium in Nürnberg.

22 Prozent der Kinder und Jugendlichen betroffen

So wie Julia geht es rund 54.000 Nürnbergerinnen und Nürnbergern, die auf Transferleistungen angewiesen sind – dazu zählen Wohngeld, Grundsicherung oder Asylbewerberleistungen. Damit lebt knapp jeder zehnte Bürger in der Stadt in Armut. Besonders Kinder sind betroffen. 22 Prozent aller Kinder und Jugendlichen, also fast ein Viertel, bräuchten unterstützende Leistungen, berichtet die Nürnberger Sozialreferentin Elisabeth Ries (SPD).

Dazu kommen noch rund 2.000 Menschen, die keine eigene Wohnung haben, sondern in Pensionen leben oder untergebracht sind. 200 Personen kommen in Notschlafstellen unter. 50 bis 100 Menschen leben in Nürnberg dauerhaft auf der Straße.

Club baut Engagement aus und will "nachhaltig helfen"

Sozialverbände, Gewerkschaften, Kirchen und Vereine kämpfen schon lange gegen die Armut in Nürnberg an. Auch der 1. FC Nürnberg und die Sparkasse haben sich dem Kampf angeschlossen. Sie wollen ihr soziales Engagement ausbauen, erklärten der Verein und das Finanzinstitut zum Auftakt am Montagabend. "Gemeinsam gegen Armut" lautet das Motto des Bündnisses. "Wir wollen keine Lippenbekenntnisse, sondern wir wollen nachhaltig helfen", betonte Katharina Fritsch vom 1. FC Nürnberg, die die Aktion ins Leben gerufen hat.