Bündnis für saubere Luft: Fahrverbot in München nicht vom Tisch

Für das Münchner Bündnis für saubere Luft ist ein Fahrverbot in München auch nach den jüngsten Stickoxid-Messungen im Auftrag der Stadt nicht vom Tisch. Das Bündnis aus Verbänden hatte das erfolgreiche Bürgerbegehren "Sauba sog i" initiiert, das vom Stadtrat angenommen wurde und München zu einer Verkehrswende bis 2025 verpflichtet.

"Grenzwerte werden an vier von 21 Messpunkten überschritten Wenn jeder fünfte Münchner von dreckiger Luft betroffen ist, löst das bei uns noch keinen Jubelschrei aus." Andreas Schuster, Sprecher des Bündnis für saubere Luft.

Die Stadt stehe weiterhin in der Verantwortung für eine Verkehrswende, so Schuster im Bayerischen Rundfunk. Wenn nichts anderes als Fahrverbote wirke, um die Grenzwerte schnellstmöglich einzuhalten, blieben sie auf der Agenda. Gerichte hätten das in der Vergangenheit so gesehen, und das Thema werde sicher wieder vor Gericht landen.

OB Reiter weiterhin gegen Fahrverbote

Unterdessen hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter heute noch einmal sein Nein zu Fahrverboten bekräftigt. Für die vier Messpunkte an denen die Grenzwerte überschritten werden, müsse man sich etwas einfallen lassen, so Reiter gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Letztendlich müssten andere Wege als Fahrverbote gesucht werden.

Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) sagte dem BR, die Messungen der Stadt München wie auch des Landesamts für Umwelt zeigten übereinstimmend, "dass wir in Bayern auf einem guten Weg sind". Aber es gebe auch noch Stationen mit einem erhöhten Wert, "und da müssen wir jetzt nach einer Lösung suchen". Gemeinsames Ziel müsse sein, Fahrverbote zu verhindern.