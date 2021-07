Bündnis "Bayernplan" fordert ökologischen Umbau des Freistaats

In einem offenen Brief werfen die Organisationen des Bündnisses "Bayernplan" der Staatsregierung vor, nicht schnell genug auf die drängenden Probleme wie die Klimakrise, das Artensterben und wachsende Ungleichheit zu reagieren. Man habe im Juni 2020 eine entsprechende Petition im Landtag eingereicht, bislang sei der Dialog mit der Initiative aber verweigert worden, heißt es in dem Schreiben.

Kritik: Landtag würde Petition nicht nachkommen

Dass das Anliegen dringlich sei, werde fortlaufend bestätigt: durch zunehmende Armut und häufiger werdende Extremwetter. Die Petition sei von 100 zivilgesellschaftlichen Organisationen und Institutionen und rund 6.000 Einzelpersonen unterstützt worden, erklärt das Bündnis "Bayernplan". Zuvor war der "Sozialausschuss des Bayerischen Landtags einstimmig (AfD ausgenommen) der Auffassung, dass es sich bei unserer Petition um ein berechtigtes Anliegen handele und eine 'Würdigung' verdiene", schrieb das Bündnis in dem offenen Brief. Allerdings würde die Staatsregierung dem Votum nicht nachkommen, kritisiert das Bündnis.

Bündnis von Wissenschaftlern bis Fridays for Future

Das Bündnis "Bayernplan" ist laut eigenen Angaben eine gemeinsame Initiative von Bund Naturschutz Bayern, des Landeskomitees der Katholiken in Bayern, der Jesuitenmission Deutschland, sowie der Fridays for Future Ortsgruppe Nürnberg. Die Unterzeichner des offenen Briefs kommen unter anderem aus der Wissenschaft, den Medien, den Kirchen sowie von Menschenrechtsorganisationen.