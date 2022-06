Bülent Ceylan übernimmt Schirmherrschaft für den Fernwehpark

Der Comedian Bülent Ceylan übernimmt die Schirmherrschaft für den Fernweh-Park in Oberkotzau im Landkreis Hof. Dieses Friedensprojekt mit Ortstafeln aus der ganzen Welt passe sehr gut zu seinem Engagement gegen Rassismus, erklärte Ceylan am Dienstagnachmittag in Oberkotzau. Vor seinem Auftritt am Abend in der Hofer Freiheitshalle stattete er zum wiederholten Mal dem Fernwehpark einen Besuch ab. Zuletzt war dort im März die Sängerin Stefanie Hertel zu Gast.

Friedensprojekt Fernwehpark: Ortstafeln aus allen Kontinenten

Das Projekt wurde 1999 von dem Hofer Klaus Beer nach dem Vorbild des "Sign Post Forest" - einer Schildersammlung in Yukon, Kanada - zuerst in Hof eröffnet und dann 2018 ins nahegelegene Oberkotzau verlagert. Zusätzlich zu den Ortstafeln aus allen Kontinenten gibt es Star-Schilder, auf denen sich 400 Prominente mit einer Friedensbotschaft verewigt haben - darunter seit einigen Jahren bereits auch Bülent Ceylan.

Bülent Ceylan: "Einfach offen und tolerant sein"

Mit einem türkischen Vater und einer deutschen Mutter sei er das beste Beispiel, dass ein Miteinander gelingen kann, so Comedian Ceylan: "Man muss einfach offen sein und tolerant." Mit seiner spontan übernommenen Schirmherrschaft, wolle er dem völkerverbindenden Friedensprojekt in Oberkotzau noch mehr Aufmerksamkeit verschaffen: "Mein Tipp, wer integriert werden will, der sollte einfach mal in den Fernwehpark kommen, da begreift man sehr gut, worauf es ankommt."