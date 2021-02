Bücher ausmisten: In Gilching wird Gelesenes zur Spende

Wohin mit alten Büchern, die man loswerden, aber nicht wegwerfen will? Bei Tina Reuther und Isabelle Feix in Gilching bei München kann man sie abgeben. Die beiden Frauen verkaufen die Bücher, der Erlös wird gespendet. Hunderte Bücher kommen so manchmal an einem einzigen Tag zusammen. Und oft stecken jede Menge Überraschungen darin.

PIN-Nummern, Kontoauszüge und Postkarten

Wer sich von seinen Büchern trennt, trennt sich ganz unbewusst oft auch von allerlei anderen Dingen. So fanden Reuther und Feix schon mal einen Brief aus einem Gefängnis zwischen den Seiten. Ein anderes Mal dutzende getrocknete Blumen oder Fotos, alte Rechnungen und Postkarten. In einer Bücherkiste fanden sie sogar einen Ersatzschlüssel für einen Mercedes. Weil der Spender dieser Bücher jedoch keinen Kontakt hinterließ, konnten sie den Schlüssel nicht zurückgeben.

Widmungen als ganz besondere Schätze

Ein Buch von Mark Twain, gedruckt 1908, Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Einem, der 1939 nach Panama auswanderte, wird in einer Widmung viel Glück gewünscht. In ein Buch schrieb der Autor selbst ein paar Zeilen:

"Lieber Dr. Stoiber,

die Zeit ist ein Räuber,

Ich rate Ihnen ganz im Vertrauen,

lassen Sie sich nur langsam beklauen!

Herzlichst, Ihr Erich Kästner"

Hilfsprojekte in aller Welt

Die gespendeten Bücher verkaufen Reuther und Feix über Ankaufportale für Bücher im Internet, bei eBay und auf Büchermärkten - letztgenanntes am liebsten. Wegen Corona finden derzeit aber keine Büchermärkte statt. Und so haben die beiden Frauen mittlerweile mehr als 30.000 Bücher auf Lager. Nach Kategorien sortiert, verpackt in Bananenkisten, denn die lassen sich gut stapeln.

Was sie einnehmen, spenden sie an gemeinnützige Hilfsprojekte in aller Welt. Zum Beispiel an das Mutter-Kind-Haus in Gilching oder an eine Straßenkinderhilfe in Bolivien. Und sie unterstützen auch ein Projekt in Nepal, das ihnen ganz besonders am Herzen liegt: "Das ist pro filia", sagt Reuther, "ein Mädchenhaus in Nepal, an der Grenze zu Indien, die Mädchen retten, die dort an Bordelle verkauft werden."

Bücher können auch kontaktlos abgegeben werden

Seit mittlerweile zehn Jahren sammeln und verkaufen Reuther und Feix nun Bücher für einen guten Zweck. Unter 08105 - 22650 kann man sie erreichen. Und auch, wenn die Lager langsam volllaufen, ans Aufhören denken sie nicht. "Man muss natürlich Bücher lieben, wenn man sowas macht", sagt Reuther. "Aber noch mehr muss man halt Menschen lieben."