Budenzauber auf dem Christkindlesmarkt Roth

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause hatten sich die Rother auf den Christkindlesmarkt in ihrer Stadt gefreut. Allerdings hieß es immer Sommer plötzlich der Markt sei abgesagt. Grund dafür war unter anderem, dass durch eine Baustelle an einem Haus am Rother Marktplatz weniger Platz zur Verfügung steht, so die Stadt. Kurz nach der Absage rollte eine Protestwelle durch die Stadt. Der Stadtrat kassierte Ende August die Absage und die zuständigen Mitarbeiter begannen mit der Planung.

Weihnachtsmarkteinnahmen wichtig für Vereine

"Auch wenn die Startbedingungen für den Rother Christkindlesmarkt 2022 etwas 'holprig' waren, kann er sich nach heutigem Planungsstand doch sehen lassen", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die rund 20 Buden auf dem Rother Marktplatz werden traditionell von den Vereinen der Stadt beschickt. Diese bessern sich durch den Verkauf von Glühwein, Essen oder Geschenkartikeln die Vereinskasse auf. Deshalb war auch der Protest nach der langen Weihnachtsmarkt-Pause entsprechend groß.

Neu gestaltete Glühweintassen

Pünktlich zur Eröffnung des Rother Christkindlesmarktes sind auch die neuen Glühweintassen fertig geworden. Die Abenberger Künstlerin Sabine Weigand hat sich in einem Wettbewerb für das Motiv gegen 19 Mitbewerber durchgesetzt. Ihr Entwurf "Roth – unter einem guten Stern" ziert nun die Tassen des Rother Christkindlesmarktes. Der Markt hat ab dem 17. November an drei verlängerten Wochenenden, jeweils von Donnerstagnachmittag bis Sonntagabend, bis zum 4. Dezember geöffnet.