Buckelpiste von Kirchdorf: Landratsamt verteidigt sich

Viel Spott musste das Landratsamt Freising in den vergangenen Wochen einstecken. Grund ist der Geh- und Radweg am südlichen Ortsrand von Kirchdorf, der inzwischen überregional bekannt ist. Wer mit dem Radl auf dem neuen Weg unterwegs ist, muss über fünf Hügel fahren. Nachdem verschiedene Medien über die Buckelpiste berichtet hatten, hagelte es Kritik am zuständigen Landratsamt. Dieses sah sich nun offenbar dazu genötigt, sich noch einmal ausgiebig zu verteidigen.

"In manchen Augen nicht schön"

"Aufgrund des derzeitigen Bauzustandes wirkt die Ausführung vielleicht befremdlich und in manchen Augen auch nicht schön", schreibt das Landratsamt Freising in seiner Stellungnahme. Dieser Eindruck werde sich aber relativieren, sobald der Radlweg fertig und die Grünflächen wieder bewachsen seien. Der Weg weise Hügel auf, "die kurios aussehen mögen", so das Landratsamt. Die Ausführung habe aber ihre Gründe.

Buckel haben ihre Gründe

So wie der Radweg ursprünglich geplant war, wären die Zufahrten von der Kreisstraße zu den angrenzenden Feldern sehr steil ausgefallen – zu steil für Traktoren. "Dass dieser Punkt sehr spät aufgefallen ist, hat das Landratsamt Freising in diversen Stellungnahmen in Presse und Fernsehen deutlich kommuniziert. Ebenso klar formuliert wurden die ausschlaggebenden Argumente", schreibt das Landratsamt weiter. Von Anfang an seien alle Infos auf den Tisch gelegt worden.

Weg liegt im Überschwemmungsgebiet der Amper

Das Landratsamt habe entschieden, den Weg an den Stellen der Zufahrten höher aufzuschütten, sodass Landwirte mit ihren Traktoren von der Kreisstraße aus zu ihren Feldern fahren können.

Hätte man den gesamten Geh- und Radweg auf die Höhe der Buckel angehoben, wäre das Projekt teurer geworden, erklärt das Landratsamt. Da der Weg im Überschwemmungsgebiet der Amper liege, müssten alle Anschüttungen an anderer Stelle ausgeglichen werden.

Radweg kostet rund eine Million Euro

Auch habe der Radweg nur eine Million Euro gekostet - nicht 3,3 Millionen, wie manche Medien berichtet hatten. Das seien die Kosten für das Gesamtprojekt, inklusive Straßen- und Brückensanierung.