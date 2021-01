Buchläden und Corona: Buchhändler beraten online

Johann Struck sitzt in seiner Buchhandlung in der Rosenheimer Innenstadt und berät ausführlich eine Kundin, die ein Buch für ihre Schwiegermutter sucht. Die liest gern Elena Ferrante, welche Bücher kämen da in Frage? Struck nimmt sich Zeit, schlägt mehrere Bücher vor, erzählt kurz den Inhalt und gibt eine Einschätzung ab. Die Kundin hört zu, fragt nach, überlegt. Eine Maske tragen die beiden nicht.

Beratung geht auch online

Corona-Pandemie? Lockdown? Geschlossene Buchläden? Die Buchhändlerinnen und Buchhändler arbeiten trotzdem. Sie nehmen Bestellungen entgegen, die sie übers Internet oder Telefon erreichen, sie verschicken die Bücher oder liefern sie persönlich aus.

Wer allerdings nicht genau weiß, welches Buch das richtige wäre, der hat meist Pech gehabt, denn die persönliche Beratung in der Buchhandlung fällt aus. Nicht so beim "Bücher Johann" in Rosenheim. Er bietet die Beratung online an. Seine heutige Kundin sitzt zu Hause und erscheint bei ihm nur auf dem Bildschirm. Da braucht's auch keine Maske.

Mit Vorbereitung zur Videokonferenz

Wer sich online beraten lassen will, wählt in einem Internetformular einen Termin aus und gibt ein paar Hinweise an: Wie alt man ungefähr ist, welche Genres man gern liest oder welche Autorinnen und Autoren man gut findet. Zum vereinbarten Termin lädt der Berater oder die Beraterin dann zu einer Videokonferenz ein, schlägt einige Titel vor, und den oder die besten kann man direkt bestellen.

Beratung auch in Regensburg

Johann Strucks Online-Beratung ist nicht das einzige Angebot dieser Art in Bayern. Auch Johanna Röhrl, Inhaberin der Regensburger Buchhandlung "Bücherwurm", bietet diesen Service an – ebenfalls mit Terminvergabe, Online-Formular und Videokonferenz.

Sie und ihr Team sitzen bei den Beratungen aber nicht am Tisch, sondern nehmen ihre Kundinnen und Kunden per Tablet mit durch die Buchhandlung, bleiben vor den Regalen stehen, ziehen Bücher heraus und halten sie in die Kamera.

Die perfekte Pandemie-Idee

Online-Buchberatung: Es klingt wie eine typische Corona-Idee, doch das war sie ursprünglich gar nicht. Johanna Röhrl hat das Konzept schon 2019 entwickelt, sagt sie, aber die Pandemie habe die Umsetzung natürlich beschleunigt: "Beim ersten Lockdown im März dachten wir: Das muss jetzt sofort her." Innerhalb von zwei Wochen habe sie mit ihrem Team die Beratung dann an den Start gebracht.

Johann Struck hat seine Beratung im Sommer ins Leben gerufen. Beide stellen fest, dass besonders im Lockdown das Angebot sehr gut angenommen wird – und wollen die Beratung danach auf keinen Fall abschaffen.

Konzept für die Zukunft

Als "Zukunftsinvestition für die Menschen, die immer mehr digital werden", sieht Johanna Röhrl die Online-Buchberatung; "das ist das, was wir für den Buchhandel brauchen, um konkurrenzfähig zu bleiben".

Johann Struck erlebt das Online-Angebot sogar intensiver als das Gespräch im Geschäft: "Bei der Online-Buchberatung ist die Intensität enorm. Es flasht mich jedes Mal. Außerdem ist es das, was uns Buchhändlern am meisten Spaß macht: zu beraten. Das in einer geschlossenen Atmosphäre, und man kann sich auch noch vorbereiten: Das ist doch ein Traumjob!"