Buchfaltkunst: Mainbernheimerin macht alte Bücher zu Kunstwerken

Was kann man aus alten Büchern machen? Diese Frage hat sich Antonia Zimmer aus Mainbernheim im Landkreis Kitzingen gestellt. Wegwerfen war nie eine Option, dafür liebt die 55-Jährige Bücher viel zu sehr. Was Antonia Zimmer in Mainbernheim in ihrer Freizeit mit alten Büchern macht ist eine Handwerkskunst, die sich Orimoto nennt.

Durch das Falten von Buchseiten in aufgeschlagenen Büchern lässt sie dreidimensionale Motive entstehen. Das sind Kerzen, Schriftzüge, Leuchttürme oder auch Katzen. Und das Schöne: die Bücher in neuem Look sind auch mit hunderten von gefalteten Seiten noch lesbar.

Sorgfältig in Handarbeit erstellt und somit ein Unikat

Jede einzelne Seite eines Buches wird geprägt, gefalzt, geschnitten und gefaltet, sagt Zimmer. Eine filigrane Arbeit, die sie nur bei Tageslicht zuhause in ihrem Werkraum in Mainbernheim erledigen kann. Schließlich sind die kleinen Schnitte der Buchseiten so fein, dass schnell etwas schief gehen kann. Im Internet gibt es Schnittvorlagen, die Zimmer für ihre Arbeiten nutzt. Mehr als 150 Bücher hat sie inzwischen durch tagelanges Falten und Schneiden in kleine Kunstwerke verwandelt.

Familienbibel aus dem 19. Jahrhundert in Kunstwerk verwandelt

Antonia Zimmer wagte sich auch schon an eine Familienbibel mit hauchdünnen Seiten. Eine Herausforderung, denn es war die Familienbibel eines Mannes aus den USA. Er hatte ihr den Auftrag erteilt, aus jener Familienbibel aus dem 19. Jahrhundert etwas Einzigartiges zu schaffen. Zimmer faltete das Familienwappen und den Namen der Familie Seite für Seite ins Buch. Dafür benötigte sie über drei Monate.

Gefaltete Bücher sind besondere Geschenke

Zimmer, die gebürtig aus Norddeutschland kommt, arbeitet eigentlich in einem Nähmaschinen-Fachgeschäft im Landkreis Kitzingen. Die Buchfaltkunst betreibt sie in ihrer Freizeit, das hat sich im Ort herumgesprochen. Alte Bücher werden ihr von Freunden oder Nachbarn gebracht und inzwischen stapeln sich auf dem Dachboden von Zimmer unzählige alte Bücher. Sie alle werden wohl eines Tages auch in kleine Kunstwerke mit dreidimensionalen Abbildungen verwandelt und dann in den beiden kleinen Schaufenstern von Zimmers Haus am Rathausplatz in Mainbernheim zu sehen sein.