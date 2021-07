Buchenegger Wasserfälle: Exzesse im Naturschutzgebiet

Es ist ein Video auf der Plattform Instagram vom Oktober vergangenen Jahres: Ein Mann übergießt sich mit Benzin, zündet sich an und springt in eine Gumpe unterhalb der Buchenegger Wasserfälle. Martin Beckel, Bürgermeister der Marktgemeinde Oberstaufen, zu der die Wasserfälle gehören, kann angesichts dieses Wahnsinns nur mit dem Kopf schütteln: "Ich muss sagen, der Irrsinn der Menschen kennt keine Grenzen."

"Gumpenjucken" hat ein juristisches Nachspiel

Jetzt gibt es für den waghalsigen "Gumpenjucker", wie die Einheimischen das Springen in den Wasserfall bezeichnen, ein juristisches Nachspiel. Die Gemeinde hat den Vorfall an die Untere Naturschutzbehörde gemeldet. Die werde den jungen Mann wohl anzeigen, so der Bürgermeister.

Neben diesem extremen Video kursieren noch viele weitere Filme und Fotos vom "Gumpenjucken" an den Wasserfällen in den sozialen Medien. Beckel fürchtet deshalb, es könnte noch mehr Nachahmer geben, die aus Unwissenheit sich und damit auch Retter in Gefahr bringen könnten.

Der "Insta-Hotspot" ist ein geschütztes Gebiet

Jörg Tarne ist Förster im Naturwaldreservat Achrain und damit auch für die Wasserfälle zuständig. Ihn beschäftigt noch ein weiteres Ärgernis: Viele Menschen feiern laut Tarne an den Wasserfällen, lassen ihren Müll liegen und machen Feuer unter geschützten Bäumen. "Das geht gar nicht", sagt er. Und ist damit einer Meinung mit dem Bürgermeister Beckel und Max Löther vom Naturpark Nagelfluhkette.