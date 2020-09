Die Buchbinder Legionäre Regensburg sind Südmeister 2020, nach dem sie am Wochenende in zwei Spielen die Mannheimer Tornados besiegt haben. Am Samstag siegte das Regensburger Baseballteam mit 6:1, am Sonntag mit 3:2. Jetzt geht es für die Legionäre um die Deutsche Meisterschaft.

Halbfinale gegen amtierenden Deutschen Meister aus Heidenheim

Im Halbfinale treffen sie kommendes Wochenende auf den amtierenden Deutschen Meister, die Heidenheim Heideköpfe. Es gilt, sie in der sogenannten Best-of-5-Serie zu besiegen. Das Halbfinale startet am kommenden Wochenende in der Armin-Wolf-Arena Regensburg mit den Spielen eins und zwei. Gespielt wird am Samstag und Sonntag jeweils um 14 Uhr.

Für das Halbfinale sind nach aktuellen Corona-Beschränkungen bis zu 400 Zuschauer im Stadion zugelassen.