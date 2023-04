"Buchbare Autobahn": Slot-System gegen lange Staus am Brenner

Wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen, meint Georg Dettendorfer. Er sitzt an seinem Schreibtisch in Nußdorf. Hier leitet er die Spedition Johann Dettendorfer, eine der größten in der Region. Alle paar Wochen, weiß er, kommt ein Problem auf ihn zu. Dann ist Blockabfertigung im Inntal. Dettendorfer kann dann sagen: Seine Fahrzeuge werden im Stau stehen.

Rund 2,5 Millionen Lkw auf der Brennerroute

Das Problem: Seit Jahren steigt das Verkehrsaufkommen im Inntal. Der Brennerkorridor von Oberbayern nach Südtirol zählt zu den wichtigsten Transportrouten zwischen Nord- und Südeuropa. 2,5 Millionen Lkw sind hier im vergangenen Jahr über die Straßen gerollt. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 waren es rund 1,1 Millionen. Für Anwohner bedeutet das Lärm, Schadstoffe in der Luft und Stau, wenn die Autobahn mal wieder überlastet ist.

Seit mehreren Jahren begrenzt das Land Tirol deswegen an bestimmten Tagen im Jahr die Zahl der Lkw, die über die Grenze dürfen. Mal sind es 100 pro Stunde, mal 300, je nach Verkehrsaufkommen. Eine Maßnahme, die Tirol entlastet, dafür aber Bayern und Südtirol belastet. Im Freistaat führt die Blockabfertigung regelmäßig zu Staus - bis zu 30 Kilometer lang. Jetzt wollen die Regierungschefs eine Lösung.

Länderchefs wollen ein Slot-System

Zum "Alpengipfel" treffe man sich heute, sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. In der Festung Kufstein, kurz hinter der deutsch-österreichischen Grenze, tritt er vor die Presse, zusammen mit Anton Mattle und Arno Kompatscher, den Landeshauptmännern vom österreichischen Tirol und italienischen Südtirol. Sie unterzeichnen eine Absichtserklärung: Die drei Länder wünschen sich ein Slot-System, um den Verkehr auf der Brennerroute besser zu steuern.

Die Idee dahinter: Spediteure buchen in Zukunft Zeitfenster für ihre Lkw. So sollen Verkehrsspitzen abgefangen und Staus vermieden werden.

Signal der gemeinsamen Lösung - nach jahrelangem Streit

Ein "intelligentes Verkehrsmanagementsystem", sagt Mattle, der Landeshauptmann Tirols; "eine moderne Lösung", pflichtet der Südtiroler Landeshauptmann Kompatscher ihm bei. Söder nennt die Idee eine "buchbare Autobahn". Sie sei "kostenlos, aber verbindlich". Und es sind sich alle einig: Vom heutigen Tag soll ein Signal ausgehen, dass man eine gemeinsame Lösung anstrebt.

Denn die Fronten zwischen den drei Ländern waren lange verhärtet. Während Tirol an der Blockabfertigung festhielt, drohte man in Bayern und Südtirol mit einer Klage bei der EU. Auf eine gemeinsame Lösung konnte man sich nicht einigen.

Spediteure sind skeptisch

"Wenn die Fahrer dann nicht mehr stundenlang im Stau stehen, dann ist das sicher eine Lösung, die man anstreben muss", sagt Spediteur Georg Dettendorfer. "Aber im Moment sehen wir noch nicht in der Praxis, wie das funktionieren soll." Dettendorfer fürchtet, dass das Slot-System am Ende mehr Arbeit macht und einen erheblichen bürokratischen Aufwand mit sich bringt. Außerdem fragt er sich, wo die Fahrer parken sollen, etwa wenn sie ihren Slot verpassen oder schon früh am Morgen einen erhalten haben. Lkw-Parkplätze sind schon jetzt Mangelware im Inntal.

Es sind nur zwei von vielen Fragen, die noch geklärt werden müssen.

Viele Details des Konzepts sind noch offen

Denn noch sind viele Details offen: Wie viele Slots werden vergeben und zu welchen Uhrzeiten? Wo soll ein Slot starten und wo enden? Was passiert, wenn ein Lkw in Stau gerät und zu spät kommt – kann er umbuchen? Wie lange wird ein Slot sein: 30 Minuten? Zwei Stunden? Wie wird kontrolliert, ob jemand den Slot auch nutzt, den er bucht? Per Handydaten? Per GPS?

Bundesregierung müsste Staatsvertrag abschließen

Hinzu kommt: Die drei Länder können ein Slotsystem nicht selbst einführen. Dafür müssten die Bundesregierungen einen Staatsvertrag abschließen. Aus dem FDP-geführten Bundesverkehrsministerium heißt es dazu auf BR-Anfrage: Generell begrüße man jede Vereinbarung, die die Verkehrssituation am Brenner verbessere. Allerdings sei das nur der Fall, wenn die Warenverkehrsfreiheit tatsächlich und nachhaltig verbessert werde. "Systeme, die die Blockabfertigung mittels Digitalisierung fortsetzen, ändern am Grundsatz einer Kontingentierung nichts", schreibt das Bundesverkehrsministerium.

Die Grünen im Bundestag kritisieren zudem, dass das Verkehrsaufkommen durch das Slot-System nicht reduziert werde. "Folglich wird auch der Schutz der Anwohnenden dadurch nicht besser", sagt der bayerische Grünen-Abgeordnete Leon Eckert im Bundestag. Er schlägt eine Korridor-Maut vor, um den Verkehr umzulenken. Grundsätzlich begrüßen die Grünen aber, dass die drei Länder den Dialog gesucht haben.

Konzept soll bis Herbst stehen

Schon kommende Woche wollen sich Vertreter von Bayern, Tirol und Südtirol wieder treffen. Bis zum Herbst wollen sie Details ausarbeiten und dann den jeweiligen Regierungen vorlegen. Mit einer Umsetzung rechnen Experten in circa zwei Jahren.