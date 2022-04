Bubenreuther Boulderhalle lockt Kletterszene nach Franken

Drei Million Euro mehr als geplant

8,5 Millionen Euro sollte das Projekt kosten, am Ende sind es dann doch 10,5 Million Euro geworden. Die Pandemie hat für zeitlichen Verzug und viele weitere Schwierigkeiten gesorgt. "Wir haben die Halle natürlich schon jahrelang geplant", sagt Simon Brünner, "als die Corona Pandemie akut wurde, konnten wir nicht mehr zurück." Während der Corona-Hochphase fehlte es plötzlich an Handwerkern und vor allem an Holz, dem wichtigsten Baustoff für die Boulderhalle, denn die sollte so nachhaltig wie möglich konstruiert werden. "Wir haben dann zwei Monate überall Holz zusammengekauft, alles, was wir kriegen konnten, auch zu überhöhten Preisen", erinnert sich Simon Brünner.

Simon Brünner hat die Hallenpläne selbst am Rechner erstellt. Zum Bouldern wird er die kommenden Monate wohl wenig Zeit haben. Zu viele Termine stehen noch auf der Agenda. Ein Vorteil der Verzögerung, so Brünner, sei der Fall der Maskenpflicht in Bayern, denn Bouldern mit FFP2-Maske sei zwar möglich, aber doch ziemlich anstrengend. Ohne können nun alle viel entspannter ihrem Sport nachgehen.