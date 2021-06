08.06.2021, 10:38 Uhr

Bub will nach Berlin radeln und löst Polizei-Aktion aus

Ein Elfjähriger aus Germering ist am Montag mit dem Rad aufgebrochen, um die Großeltern zu besuchen – in Berlin. Seine Eltern hatte der Bub nur mit einem Zettel an der Zimmertür informiert. Die Polizei fand ihn ein gutes Stück von zu Hause entfernt.