Bub und Mann nach Badeunfällen am Lech gestorben

Zwei Todesfälle am Lech nördlich von Augsburg: Ein Sechsjähriger ist am Sonntag beim Baden im Lech abgetrieben. Ein Mann konnte ihn an der Gersthofer Lechbrücke noch aus dem Wasser ziehen und beatmen. Jetzt haben die behandelnden Ärzte im Augsburger Uni-Klinikum den Kampf um sein Leben verloren. Das hat die Polizei auf BR-Anfrage bestätigt.

Auch 60-Jähriger am Lech tödlich verunglückt

Außerdem fanden Einsatzkräfte die Leiche eines Mannes an der Lechstaustufe bei Gersthofen. Der 60-Jährige war am Freitagabend am Lechufer abgerutscht und in den Fluss gestürzt. Ein Bekannter des Mannes, der zum Zeitpunkt des Unfalls am Fluss-Ufer war, alarmierte sofort die Polizei.

Einsatzkräfte hatten mit Hubschraubern nach Mann gesucht

Die Einsatzkräfte suchten die Wasseroberfläche unter anderem mit Hilfe von zwei Hubschraubern und Drohnen ab - zunächst ohne Ergebnis. Dass der Mann lebend gefunden würde, hielt die Polizei von Anfang an für unwahrscheinlich. Jetzt wurde seine Leiche entdeckt.