Bub stürzte in Schacht: Polizei Aschaffenburg ermittelt

Am Samstag (06.11.2021) war ein 12-Jähriger in einen schlecht gesicherten Schacht gestürzt. Nun ermittelt die Polizei Aschaffenburg in dem Fall – wegen fahrlässiger Körperverletzung.