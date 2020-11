Bub stirbt auf Schulgelände: Bisher keine Hinweise auf Straftat

Der Vorfall sorgt weit über den Landkreis Main-Spessart hinaus für Anteilnahme und Bestürzung. Auf einem ehemaligen Schulgelände in Laudenbach bei Karlstadt hat sich ein neun Jahre alter Junge tödliche Verletzungen zugezogen. Der Bub befand sich zum Spielen auf dem Areal. Bislang gibt es jedoch noch keine gesicherten Erkenntnisse, wie es zum Tod des Jungen gekommen ist, heißt es von der Polizei. "Da sind viele Dinge noch unklar", sagte ein Sprecher.

Neunjähriger verstarb im Krankenhaus

"Es müssen noch ganz viele Zeugen befragt werden, auch Kinder", sagte der Polizeisprecher weiter. Die Leiche soll demnach noch am Dienstag obduziert werden. Der Neunjährige hatte sich am Samstag so schwere Verletzungen zugezogen, dass er nach der Behandlung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Dort verstarb er noch am Abend. Der Schüler befand sich nach bisherigen Erkenntnissen zusammen mit anderen Kindern auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule.

Polizei bittet um Hinweise

Um den genauen Hergang und die Hintergründe zu klären, bittet die Kriminalpolizei Würzburg weiterhin um Hinweise. Zeugen, die die Kinder beim Spielen beobachtet haben, können sich telefonisch melden, unter 0931/457-1732.