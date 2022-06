Bub im Stall der Eltern vermutlich von Kuh erdrückt

Ein zehn Jahre alter Bub ist auf einem Bauernhof in Feldkirchen-Westerham offenbar von einer Kuh getötet worden. Das teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Angehörige fanden den Jungen am Donnerstagnachmittag bewusstlos im Stall des elterlichen Bauernhofs und alarmierten die Integrierte Leitstelle. Unter notärztlicher Behandlung wurde der Bub ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er noch am Abend an seinen Verletzungen.

Kuh hat vermutlich das Kind gegen die Wand gedrückt

Wie ein Polizeisprecher dem BR mitteilte, handelt es sich bei bei dem Stall, in dem der Zehnjährige aufgefunden wurde, um einen sogenannten Laufstall, in dem sich die Tiere frei bewegen können. Laut Polizei deutet alles darauf hin, dass eine Kuh den Buben gegen eine Wand gedrückt und so die schweren Verletzungen verursacht hat. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung Dritter liegen nicht vor.