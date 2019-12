Gewalt an Bayerischen Schulen – ein Tabuthema

Leonhard Müller sitzt an seinem Schreibtisch und korrigiert Schulaufgaben. So entspannt hat er das nicht immer getan. Vor zehn Jahren erlebte auch er Gewalt an seiner Schule. Während eines Elterngesprächs wurde ein Vater plötzlich aufbrausend und attackierte Leonhard Müller körperlich.

"Ich habe mich bedroht gefühlt, er hat mich an der Schulter zurückgehalten und gehindert, den Raum zu verlassen. Das war für mich eine beängstigende Situation." Leonhard Müller, Lehrer

Schulleiter hat damals versagt

Der Vater wollte nicht akzeptieren, dass sein Sohn auf die Realschule soll. Leonhard Müller heißt in Wirklichkeit anders. Weil er derzeit aber ein sehr gutes Verhältnis zu der Schule hat, an der er unterrichtet, möchte er anonym bleiben. Bei dem Vorfall vor zehn Jahren war das anders. Das Schlimmste war damals für Leonhard Müller, dass er keinen Rückhalt von seinem damaligen Schulleiter bekam.

"Der Schulleiter hat mir signalisiert: Lassen Sie’s gut sein. Ich wollte, dass der Vater Hausverbot bekommt. Ich hatte auch überlegt, zur Polizei zu gehen. Beides wollte der Schulleiter nicht." Leonhard Müller, Lehrer

Gewalt an Schulen ist ein Problem

Gewalt an Schulen, ja, das gibt es, sagt Siegfried Hümmer. Er ist Beratungsrektor für Schulpsychologie am Staatlichen Schulamt.

"Kinder stoßen Lehrkräfte gegen das Schienbein, sodass die Kinder oft schon in der ersten Klasse als nicht beschulbar gelten. Wir haben eine Zunahme an Cybermobbing, dass man eine Lehrerin abstechen oder verprügeln solle." Siegfried Hümmer, Beratungsrektor

Damit Lehrer ihren Beruf angstfrei ausüben können, sieht der Regensburger Psychologe vor allem das Kultusministerium in der Pflicht: "Die Lehrkräfte erwarten sich viel mehr Unterstützung von den übergeordneten Behörden - sprich von der Regierung."

Bayerischer Lehrerverband: "Alarmierende Zahlen"

Das bestätigt auch eine Studie, die der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband in Auftrag gegeben hat. Über die Hälfte der befragten Lehrer sagt, dass sich die Landesregierung nicht ausreichend des Themas Gewalt gegen Lehrkräfte annimmt.

Die Studie ergab auch, dass jede fünfte Lehrkraft in Bayern schon einmal Opfer von psychischer Gewalt geworden ist. Mehr als die Hälfte sagt, dass Gewalt gegen Lehrkräfte in Bayern zunimmt, aber ein Tabuthema ist.

BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann fordert deshalb, dass das Kultusministerium offizielle Statistiken über Gewalt an Schulen erhebt: Wann, wo, wie oft werden Lehrer angegriffen und wie sicher fühlen sie sich an Schulen?

"Wir erleben ein Totschweigen, und das geht nicht. Wir sind Beamte im öffentlichen Dienst, wir fordern den Schutz unseres Dienstherrn. Das geht nur, indem man diese Zahlen transparent macht." Simone Fleischmann, BLLV-Präsidentin

Kultusminister lenkt ein

Natürlich habe das Kultusministerium eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Beamten, sagt der bayerische Kultusminister. Zu Oppositionszeiten hatte Michael Piazolo (Freie Wähler) noch gefordert, dass Statistiken über Gewalt an Schulen geführt werden. Und jetzt?

"Eine Statistik ist sicherlich hilfreich. Ob man jedes Jahr eine Studie macht, ist die Frage. Viele Lehrerinnen und Lehrer beklagen sich auch, dass es neben der Arbeit viel zu tun gibt. Das allerwichtigste ist Prävention." Michael Piazolo, Kultusminister

Genauer will sich Piazolo nicht festlegen.

Mit Beratungsstellen, Schulpsychologen, Vertrauenslehrern, Sozialarbeitern, Kriseninterventionsteams sowie in letzter Instanz auch der Polizei gebe es laut Kultusministerium ein reichhaltiges Angebot für Lehrer. "Wir bieten auch Fortbildungen im Bereich Gewaltprävention an." Aktuell stehen Schulleitern jährlich 2.500 Fortbildungsplätze zur Verfügung.

Lehrer fühlen sich allein gelassen

BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann sagt, das reicht nicht aus. Aus dem Kultusministerium kam nun der Vorstoß, mehr Angebote zum Thema "richtiger Umgang mit Gewaltvorfällen" auf den Weg zu bringen.

Tatsächlich zeigt die BLLV-Studie auch, dass nur knapp die Hälfte der Lehrer einen offiziell festgelegten Ablauf kennt, wie bei Gewalttaten gegen Lehrer vorzugehen ist. Die Lehrer fühlen sich laut der Studie allein gelassen, viele werden krank.

Schulpsychologe Siegfried Hümmer betreut derzeit eine Lehrkraft, die aufgrund psychischer Attacken nicht mehr zur Arbeit gehen kann. Bei einem ohnehin schon eklatanten Lehrermangel an Grund- und Mittelschulen, sagt Hümmer, könne es sich die Staatsregierung einfach nicht leisten, dass qualifizierte Lehrkräfte ausfallen.